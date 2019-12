COISP – SINDACATO DI POLIZIA * MANOVRA: PIANESE, « LA MAGGIORANZA DI GOVERNO HA PERSO L’ENNESIMA OCCASIONE PER DIMOSTRARE ATTENZIONE VERSO IL COMPARTO SICUREZZA »

Manovra, Pianese (Coisp): ennesimo voltafaccia governo verso Forze Ordine. “La maggioranza di governo ha perso l’ennesima occasione per dimostrare attenzione verso il comparto sicurezza”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento alla decisione della commissione Bilancio del Senato che ieri sera ha bocciato alcuni emendamenti in materia di sicurezza pubblica. “L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle città avrebbe contribuito ad aiutare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che, a causa della cronica carenza di organico, hanno sempre più difficoltà a presidiare il territorio in modo capillare. Mancano 7500 unità, destinate ad aumentare nel corso dei prossimi 10 anni: senza un piano di assunzioni straordinario non riusciremo a recuperare i 40mila agenti che andranno in pensione nei prossimi dieci anni.

Per non parlare dei fondi destinati all’acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti per le forze di Polizia. I tagli lineari degli ultimi anni – continua – ci hanno colpiti pesantemente: il parco auto è sguarnito, i giubbotti antiproiettile e antilama a disposizione dei Poliziotti sono solo 5mila e sono, ovviamente, insufficienti a garantire a tutti i colleghi l’incolumità personale. E’ assurdo, perciò, che la politica pianga lacrime di coccodrillo quando un nostro collega perde la vita ma non faccia nulla di concreto, quando ne ha la possibilità, per aiutare chi ogni giorno mette la propria vita al servizio dei cittadini”, conclude.