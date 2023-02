COMUNE DI TRENTO * SCIALPINISMO: « EVENTO SUL MONTE BONDONE, LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 14/2 »

11.33 - mercoledì 1 febbraio 2023

Evento di scialpinismo sul Monte Bondone, manifestazioni di interesse. Presentazione delle domande entro le ore 12 di martedì 14 febbraio 2023 C’è tempo fino alle ore 12 di martedì 14 febbraio 2023 per inviare la manifestazione di interesse alla gara indetta dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di un evento sportivo dedicato allo scialpinismo sul Monte Bondone. L’avviso, pubblicato dal servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, rappresenta un’opportunità per valorizzare la bellezza del territorio montano attraverso un evento di ampio respiro, favorendo importanti sinergie con i diversi soggetti che ne promuovono lo sviluppo.

La manifestazione, che interesserà le aree di Vason e delle Viote, dovrà essere di rilievo almeno nazionale e prevedere sia momenti competitivi, rivolti ad atleti professionisti ma anche amatoriali, che iniziative collaterali di natura sportiva e ludico-ricreativa. Tra gli elementi di valutazione delle proposte, sarà dato particolare rilievo agli aspetti qualitativi, fra cui il coinvolgimento degli operatori economici e delle varie realtà istituzionali e associative che operano sul territorio, la sostenibilità ambientale, nel rispetto del contesto naturale in cui si inserisce l’attività, e la forza attrattiva dell’evento in termini promozionali per la nostra destinazione turistica.

Il periodo di svolgimento dell’evento è previsto entro la fine del mese di aprile 2023, con la possibilità di rinviarlo a fine anno, all’inizio della prossima stagione invernale, qualora le condizioni meteorologiche o tecnico-organizzative non ne permettessero la realizzazione in primavera.

L’importo stanziato dall’Amministrazione per l’organizzazione dell’evento è pari complessivamente a 32 mila euro iva compresa, che sarà posto a base di gara al ribasso. L’Amministrazione, con la formula dell’avviso pubblico aperto a tutti i soggetti interessati e in possesso dei requisiti, sceglierà la proposta in grado di garantire qualità, competenza e, al contempo, rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione.

Info: servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita – Ufficio sport

0461 884108 – sport@pec.comune.trento.it