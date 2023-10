CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ” TRENTINO MUSIC ARENA “: « RINVIO TAR BOLZANO SORTE LUPI, AFFISSO STRISCIONE CONTRO LE POLITICHE ASSASSINE DEL TRENTINO ALTO ADIGE »

15.52 - martedì 10 ottobre 2023

Questo weekend a Trento si svolgerà “l’Oktoberfest Trento” presso il Trentino Music Arena. Dato che l’evento attirerà un sacco di pubblico, soprattutto dal Trentino e Alto Adige, i nostri militanti nel primissimo pomeriggio di martedì 10 ottobre, sono entrati nel parcheggio del Trentino Music Arena ed hanno affisso uno striscione contro le politiche assassine del Trentino-Alto Adige. Fresca di giornata la notizia del rinvio del Tar di Bolzano sulla sorte dei lupi.

Tuttavia, continua nel Trentino – Sud Tirolo la guerra contro gli animali liberi, in particolare orsi e lupi, ma non solo. Ultimo in ordine di tempo, dopo le elezioni, la volontà di Fugatti di uccidere un certo numero di orsi l’anno, a prescindere dal loro comportamento.

Il Movimento “Cento per cento animalisti,” per la giornata di giovedì 12 ottobre alle ore 09.30 ha organizzato a Trento una manifestazione davanti alla pProvincia autonoma di Trento in piazza Dante, per ricordare alla giunta Fugatti che non è passato inosservato l’ultimo delirio sopracitato.

Non faremo sconti, questo è poco ma sicuro!