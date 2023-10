ROTARY CLUB TRENTO – TRENTINO NORD E ROVERETO VALLAGARINA * DONNE: « CONOSCERE PER PROTEGGERSI, “STRUMENTO DI PREVENZIONE” DELLA VIOLENZA ECONOMICA »

15.21 - martedì 10 ottobre 2023

In allegato il comunicato stampa predisposto a valle della serata InterClub tenuta ieri sera dai Rotary Club Trento, Trentino Nord e Rovereto Vallagarina.

In qualità di Presidente del Rotary Club Trento, promotore dell’iniziativa InterClub con i Rotary Club Trentino Nord e Rovereto Vallagarina, ho il piacere di invitarvi a prendere parte alla serata organizzata il 9 ottobre p.v. (come da locandina e programma allegati) nell’ambito delle iniziative di #OttobreEdufin2023, accreditata da parte del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (pubblicata sul portale nazionale dell’educazione finanziaria www.quellocheconta.it).

La stessa è in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e Banca d’Italia – Filiale di Trento, con la partecipazione attiva di Soroptimist International Club Trento e Global Thinking Foundation, nonché con la partecipazione di Rotaract Club Trento, Inner Wheel Club di Trento Carf., Inner Wheel Club di Trento Castello Carf., Associazione Mafalda Donne Trento e FIDAPA BPW Italy Sezione di Trento.

L’iniziativa è pensata come occasione di confronto, di conoscenza reciproca, di networking e di sinergia fra soggetti ed organizzazioni che nel contesto della Provincia di Trento – ma non solo – già si occupano di “tutelare donne e soggetti deboli” ma che, talvolta, lo fanno in maniera non pienamente coordinata fra loro, con dispendio peraltro di molte energie. Una serata nella quale “accendere un faro” riguardo a un tema così importante come quello della “violenza economica”.

Ma cos’è la violenza economica? Quando si verifica?

Quando la donna viene isolata, privata delle sue risorse, esclusa dalle decisioni che riguardando l’andamento familiare possiamo iniziare a parlare di violenza economica e può accadere, peraltro fatto non raro, che dalla stessa si arrivi alla violenza psicologica o anche, nei casi più estremi, a quella violenza fisica. Si deve intervenire a monte quindi, cercando di dotare le donne di utili strumenti di prevenzione e conoscenza. E’ importante quindi conoscere per proteggersi e poter disporre di una “cassetta di informazioni e competenze” che contenga gli strumenti adeguati per tutelarsi, prevenire gli abusi e per affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali ed economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo, al fine di contribuire a realizzare una vera parità di genere. Parità che non esiste se la donna viene isolata, privata delle sue risorse, esclusa dalle decisioni che riguardando l’andamento familiare.