PAT * NUOVA CASERMA BESENELLO: FUGATTI, « OK AL FINANZIAMENTO, IL CORPO AVRÀ A DISPOSIZIONE SPAZI PIÙ ADEGUATI »

17.52 - lunedì 7 agosto 2023

Nuova caserma di Besenello, ok al finanziamento.La Giunta Provinciale ha dato il via libera al contributo di oltre due milioni di euro per la nuova sede dei vigili del fuoco. Nuova caserma dei vigili del fuoco di Besenello, via libera al contributo della Provincia. Nella riunione di venerdì scorso la Giunta provinciale, su proposta dal Presidente Maurizio Fugatti, ha approvato la delibera che, tra l’altro, approva il contributo per la costruzione della nuova sede dei pompieri del comune lagarino. La somma stanziata dagli uffici di Piazza Dante è di 2.296.959,22 euro (provenienti dalla Cassa provinciale Antincendi) pari all’85 per cento della spesa massima ammissibile.

“Grazie a questo intervento – ha dichiarato il presidente Fugatti – il corpo dei vigili del fuoco volontari di Besenello avrà a disposizione degli spazi più adeguati alle proprie necessità e attività e potrà così svolgere un servizio ancora migliore per la comunità di riferimento e per tutto il territorio circostante. Sappiamo quanto l’attività dei pompieri sia preziosissima, e la possiamo toccare con mano tutti i giorni specialmente in questo periodo. Proprio per questo la Provincia è e sarà sempre al fianco dei vigili del fuoco”.