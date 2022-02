COMUNE DI TRENTO * NEVICATA: « DELLA GIORNATA DI IERI IMPEGNATI 23 AGENTI E UFFICIALI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO »

10:15 - 16/02/2022

Nevicata di ieri, impegno straordinario della Polizia locale per gestire la viabilità. Nella giornata di ieri, oltre a tutti i mezzi per la pulizia delle strade e dei marciapiedi messi in campo dall’Amministrazione comunale, si è reso necessario l’impiego straordinario del personale della Polizia locale per i servizi di viabilità necessari a regolare le criticità rilevate nella circolazione sulle principali strade.

A partire dalle ore 7 e fino al termine delle precipitazioni nevose sul fondo valle a mezzogiorno circa sono state impegnati 23 agenti e ufficiali per la gestione del traffico.

I principali interventi hanno riguardato le deviazioni e la regolazione del traffico a causa di veicoli pesanti ed autovetture ferme sulle seguenti vie:

– S.S. 45 bis della Gardesana nei pressi di Cadine

– S.P. 85 dir Sopramonte

– S.P. 85 del Monte Bondone

– S.P. 204 – Via de Riccabona a Villazzano

Durante le operazioni di gestione della viabilità è stato anche fornito supporto ad oltre 40 automobilisti in difficoltà, per spostare i mezzi in avaria o per il montaggio delle catene.

Sono stati inoltre effettuati i rilievi di due sinistri stradali in via Druso e all’incrocio tra via de Riccabona e via Conci.