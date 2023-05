CONSIGLIO PAT *: “L’ITALIA IN EUROPA, L’EUROPA IN ITALIA”: « IL PRESIDENTE KASWALDER HA INAUGURATO LA MOSTRA, REALIZZATA DAL MINISTERO GLI AFFARI EUROPEI »

17.59 - lunedì 8 maggio 2023

Il presidente Walter Kaswalder ha inaugurato poco fa a palazzo Trentini la mostra documentaria itinerante “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”, realizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee del Ministero per gli Affari europei. L’allestimento nell’atrio della sede consiliare – visitabile fino al 28 maggio – è pensato soprattutto per gli studenti e punta a stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, a partire dalla storia recente dell’unità tra i Paesi del vecchio continente. Complessivamente, la mostra presenta oltre 450 foto e immagini e 31 contenuti multimediali. L’app “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia” (su Apple Store) e “litaliaineuropa” (su Play Store) consente una visita interattiva: inquadrando con smartphone o tablet le opere contrassegnate con l’icona play posizionata di fronte alla foto, si attiva in automatico un video, liberamente diffondibile sui social.

Trento è la 23esima tappa del ciclo di esposizioni della mostra da quando, nel marzo 2017, è stata inaugurata in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma. A spiegare queste coordinate hanno pensato, poco fa in via Manci, i dirigenti del dipartimento ministeriale Sabina Rago, Massimo Persotti e Antonio Falanga, assieme alla dirigente Pat Nicoletta Clauser.

Nel pomeriggio in sala Aurora è stato ospitato anche l’evento di lancio del programma di fondi FESR e FSE+ della Provincia Autonoma di Trento.

Palazzo Trentini ha dunque spalancato le porte all’Unione europea, collaborando così alla Settimana Europea “Siamo Europa”, che i Centri di informazione Europe Direct Trentino – CDE Trento stanno proponendo nel capoluogo con il diretto coinvolgimento attivo di una vasta platea di giovani da tutto il continente e di tutte le lingue.

Domani alle 17.30 ancora sala Aurora ospiterà un altro dei relativi appuntamenti: 5 professori della Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento racconteranno in pillole l’Europa e le sfide di oggi e di domani. In dettaglio: Michela Faccioli – Il buono, il brutto e il cattivo: sfide e opportunita’ per il settore agro-alimentare nel contesto della strategia europea “Farm to Fork”; Pejman Abdolmohammadi- La politica estera dell’Unione Europea e la questione dei diritti umani in Medio Oriente; Carlo Ruzza- Europa e Società Civile Organizzata; Francesca Mussi- L’Europa dei diritti e le migrazioni; Jens Woelk- L’allargamento dell’Unione europea fra necessità (geo)politica e chance per un rinnovo.