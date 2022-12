DEGASPERI (ONDA) – MOZIONE * SCUOLA TRENTINO: « CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI, AGGIORNARE I REQUISITI DI AMMISSIONE DEL BANDO »

06.54 - sabato 03 dicembre 2022

Concorso straordinario docenti: aggiornare i requisiti di ammissione del bando Nelle prossime settimane la Provincia bandirà un concorso straordinario per titoli ed esami, a carattere abilitante, per assumere docenti nelle scuole medie e superiori del Trentino. Secondo quando previsto dall’art. 15 della L.P. 28 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021) il concorso è “riservato ai docenti delle scuole secondarie che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.” Il bando viene approvato con conseguente delibera di Giunta n. 1600 il 24 settembre 2021, che prevede tra i requisiti di ammissione “l’aver prestato tra l’anno scolastico 2013/2014 e l’anno scolastico 2020/2021 almeno tre anni di servizio d’insegnamento”.

La norma prevista dalla L.P. 28 dicembre 2020, n. 16 era stata pensata per i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto 2017 e 2020 e i requisiti sopra elencati avrebbero avuto un senso se il concorso fosse stato avviato in tempi vicini. Il concorso però verrà indetto solo nelle prossime settimane e si baserà comunque sui requisiti stabiliti nella delibera approvata più di un anno fa, non considerando quindi l’ultimo anno e mezzo di servizio con il quale molti insegnanti supplenti, che ora rischiano di essere esclusi dal concorso, maturerebbero i tre anni di insegnamento.

In una situazione già critica per l’alto precariato della scuola trentina e la cronica mancanza di insegnanti, pare assurdo limitare il numero di docenti che potranno partecipare al bando.

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale ad aggiornare l’art. 4 del Bando quadro previsto dalla delibera di Giunta n. 1600 del 24 settembre 2021, al fine di considerare anche l’anno scolastico 2021/2022 per il computo dei tre anni di servizio richiesti per poter aderire al bando stesso.

