LEGA CAMERA DEPUTATI * COVID: ON. MATURI, « NECESSARIE RISORSE A FONDO PERDUTO PER GLI ESERCIZI CHE VOGLIONO DOTARSI DI FUNGHI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI »

Covid, Maturi (Lega), “necessario fondo perduto per funghi riscaldamento di bar e ristoranti”.

“Il Governo, con la chiusura generalizzata di bar e ristoranti alle 18 e nei week end, dimostra o di non essere in grado di emanare linee guida sicure oppure di non saperle fare rispettare. Delle due l’una. Il piccolo commercio, il comparto della somministrazione di bevande e alimenti, composto da bar, ristoranti e tavole calde, va supportato con misure che garantiscano il distanziamento sociale e la massima sicurezza per clienti e titolari.

L’esecutivo, invece di emanare editti di serrata generale, meglio farebbe a prevedere risorse a fondo perduto per tutti gli esercizi che vogliono dotarsi di funghi per il riscaldamento degli spazi esterni, in modo che la clientela possa stare seduta al tavolo all’aria aperta, riducendo il rischio di contagio. Occorrono interventi di buon senso a favore delle imprese, prima che sia troppo tardi”.

Così il deputato della Lega Filippo Maturi.