MATTEO SALVINI * MILANO: « SABATO 4 IN PIAZZA, PER LA DIFESA DELL’OCCIDENTE E DIRITTI – SICUREZZA – PACE – LIBERTÀ »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Sabato 4 a Milano in piazza per la difesa dell’Occidente, dei Diritti, della Sicurezza, della Pace, delle Libertà.

Appuntamento Sabato 4 Novembre dalle ore 15 in Largo Cairoli a Milano per la manifestazione organizzata dalla Lega: “In difesa dell’Occidente, dei Diritti, della Sicurezza, della Pace e delle Libertà”. Sarà una piazza senza bandiere, pacifica e aperta a tutti. Un’occasione per ribadire l’importanza della lotta al terrorismo, all’antisemitismo, in difesa dei diritti delle donne e contro il fanatismo jihadista.

Le conquiste e i diritti fondamentali dell’Occidente costate milioni di vittime non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni internazionali l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi.