AIDAA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI AMBIENTE / ROMA * UOMO AGGREDITO DA ORSO: « PRESENTEREMO ESPOSTO ALLA PROCURA DI TRENTO, SI ACCERTI LA DINAMICA DEI FATTI »

Potrebbe essere dimesso già in giornata l’uomo che domenica è stato aggredito da un orso in Val di rabbi in provincia di Trento, dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo a passeggio con il proprio cane sia stato aggredito quasi da un orso sbucato improvvisamente dal vicino bosco. All’inizio si parlava di ferite gravissime poi pare che la situazione della persona aggredita sia meno grave da permettere le dimissioni dall’ospedale già probabilmente in giornata o domani. Sulla vicenda interviene l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente la quale ha deciso di presentare un esposto alla procura di Trento in quanto non convinta della ricostruzione dei fatti ed in particolare sul comportamento tenuto dall’uomo che sicuramente spaventato potrebbe aver involontariamente provocato la reazione scomposta dell’orso.

“Riteniamo si debba far luce sull’intera questione e sullo svolgimento de fatti a 360 gradi- scrivono gli animalisti di AIDAA annunciando l’esposto- troppo facile dare sempre la colpa agli orsi di quanto succede, queste azioni vanno prevenute. Nell’esposto inoltre- concludono gli animalisti di AIDAA- chiediamo di verificare se la provincia di Trento abbia messo in pratica tutte le iniziative previste a tutela dell’orso ed anche per garantire la sicurezza delle persone che passeggiano nei sentieri di montagna a partire dal posizionamento dei bidoni anti orso che non ci risultano essere ancora stati collocati”.

