PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * INCONTRO ISTITUZIONALE: KOMPATSCHER E WIDMANN DOMANI A PALAZZO CHIGI CON IL PREMIER CONTE »

Il presidente Arno Kompatscher, l’assessore Thomas Widmann e la senatrice Julia Unterberger, si recheranno domani (22 gennaio) a Palazzo Chigi per un incontro istituzionale con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

Lo ha annunciato lo stesso Landeshauptmann durante la conferenza stampa al termine della seduta di giunta. “Proseguiamo il confronto con il governo – ha spiegato Kompatscher – dopo il positivo incontro di sabato con il ministro Boccia”. Molti i temi all’ordine del giorno, dalle norme per la tutela e lo sviluppo e il finanziamento dell’autonomia, alle questioni riguardanti la sanità, come la proroga dei rapporti di lavoro dei medici assunti a tempo determinato o la conoscenza delle lingue per l’iscrizione agli albi professionali.