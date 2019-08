PAT * SCUOLA: « AMPLIATI I CANALI DI RECLUTAMENTO PER GLI INCARICHI ANNUALI A TEMPO DETERMINATO »

Scuola: ampliati i canali di reclutamento per gli incarichi annuali a tempo determinato. Gli incarichi saranno attribuiti dal Servizio competente.

Con delibera dell’assessore Mirko Bisesti, la Giunta provinciale nella seduta odierna ha stabilito la possibilità di utilizzare le graduatorie del “Concorso straordinario riservato per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento” del 2018 per gli incarichi annuali a tempo determinato.

Con questo provvedimento la Giunta intende garantire la massima copertura degli organici per le istituzioni scolastiche, anche alla luce dell’esaurimento delle graduatorie provinciali per titoli avvenuto con le recenti immissioni in ruolo e contemporaneamente ampliare le opportunità occupazionali del precariato che potrà sottoscrivere, presso la struttura competente, incarichi a tempo determinato con decorrenza 1 settembre 2019. La delibera troverà infatti applicazione già per le nomine di fine agosto.