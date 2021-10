AMBROSI (FDI) * ISTRUZIONE: « EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE, UNA MOZIONE PER PORTARE IL TRENTINO AL PASSO CON I PAESI OCSE »

Educazione finanziaria nelle scuole – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Una mozione per portare il Trentino al passo con i Paesi OCSE”. Come rilevato da Banca d’Italia, i cittadini italiani sono fra i meno preparati dal punto di vista economico- finanziario fra quelli dell’area OCSE. Guardando ai nostri giovani, vi è inoltre una significativa ed intollerabile differenza di alfabetizzazione finanziaria a sfavore delle ragazze. Si tratta di dati preoccupanti che mettono in luce un deficit nella conoscenza di temi e concetti finanziari nel nostro Paese; deficit che deve essere assolutamente colmato già in età scolare tramite un’iniziativa di educazione finanziaria finalizzata a introdurre tale materia direttamente nei curricula scolastici.

La scuola rappresenta infatti un canale privilegiato per fornire a ragazze e ragazzi il know-how adeguato per un corretto rapporto con il denaro, agendo inoltre da equilibratore tra classi sociali, generi e provenienze geografiche affinché l’educazione finanziaria non sia un privilegio o una prerogativa dei giovani più istruiti e abbienti. Da non dimenticare inoltre l’importanza di una cultura finanziaria come strumento di prevenzione sociale: asimmetrie informative e patologie quali la ludopatia – con i relativi costi che gravano sulla collettività – possono essere combattute tramite una corretta conoscenza di dinamiche economiche e finanziarie.

Portogallo e Nuova Zelanda, così come fatto da 25 Stati americani, hanno reso obbligatoria l’educazione finanziaria nelle scuole, è importantissimo che anche l’Italia, e nel nostro caso la Provincia di Trento e l’area Euregio (in un ottica di crescita e collaborazione interregionale tra i tre territori come esempio positivo e all’avanguardia in Europa), si adoperi celermente in tal senso, iniziando dalla scuola primaria per proseguire con maggiore intensità nella scuola secondaria.

A tal proposito ho depositato una proposta di mozione finalizzata ad introdurre nei curricula di scuola primaria e secondaria iniziative di educazione finanziaria volte a promuovere e rafforzare le competenze finanziarie dei giovani trentini. Nel mondo frenetico e caotico in cui viviamo è infatti sempre più importante che i “cittadini di domani” abbiano dimestichezza e familiarità con i temi finanziari per saper comprendere e gestire gli eventi, e non venirne travolti.

*

Cons. Alessia Ambrosi