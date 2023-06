DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * RIDUZIONE TRASPORTO PUBBLICO: « LA PAT INTENDE INTERVENIRE PER RISOLVERE IL PROBLEMA? »

10.20 - martedì 20 giugno 2023

Riduzione del trasporto pubblico nel periodo estivo. Con la chiusura delle scuole e l’inizio del periodo estivo Trentino Trasporti ha deciso di ridurre le corse degli autobus, togliendo per la maggior parte di essi, una corsa ogni ora. Sedici è il dato in termini percentuali della riduzione delle corse prevista per l’estate.

La decisione creerà non pochi disagi a più categorie, considerato che non sono gli studenti gli unici utenti ad usufruire del trasporto pubblico. Per molti anziani è addirittura l’unico mezzo che hanno per spostarsi, per alcuni giovani pure e per i lavoratori, principalmente per quelli che lavorano in centro città dove si vuole ridurre il traffico ed è spesso complicato trovare parcheggio, diventa comunque il mezzo più comodo per spostarsi anche se dispongono di un’automobile. È da considerare inoltre che in molti utenti hanno pagato per un abbonamento ad un costo fisso previsto per un determinato servizio, che ora verrà drasticamente ridotto.

Non è di certo sugli autisti che ricade la colpa, visto che come ogni altro lavoratore hanno diritto a godere di qualche giorno di ferie. È fondamentale, per di più per chi guida, fermarsi per recuperare le energie e ci sono autisti, secondo quanto riportano i sindacati, che registrano 70 ore di ferie arretrate.

La colpa è da ricercare invece tra i responsabili che negli anni hanno portato alla situazione in cui siamo ora: carenza di personale, ferie arretrate e riposi rimasti nel cassetto dal periodo della pandemia per coprire chi era assente per malattia o perché non dotato di green pass, turnazione costante, stressante e il più delle volte anomala, condizioni che hanno spinto molti autisti a cercare lavoro altrove dove il mercato diventa più attrattivo sia in termini economici che di conciliazione vita-lavoro.

Già nel periodo emergenziale della pandemia erano state ridotte diverse corse, che poi con la ripresa di tutte le attività ed un ritorno alla normalità non sono state più reintrodotte. Questo soprattutto per quanto riguarda la fascia serale in cui, principalmente per i giovani, diventa difficile spostarsi. Se ora si pensa che con l’estate il trasporto pubblico verrà utilizzato meno senza considerare le esigenze di lavoratori, giovani, anziani e turisti siamo nella direzione sbagliata.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

se è consapevole dei problemi e dei disagi creati e come ha intenzione di intervenire per risolvere il problema.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi