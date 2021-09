PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ARCHIVI STORICI DEL TRENTINO: « C’È TEMPO FINO AL 25 OTTOBRE PER ISCRIVERSI AL CORSO DI FORMAZIONE, LE LEZIONI SI TERRANNO IN PRESENZA »

Sistema informativo degli archivi storici del Trentino: arriva il corso di formazione.Promosso da tsm e Soprintendenza, iscrizioni fino al 25 ottobre.

C’è tempo fino al 25 ottobre per iscriversi al corso di formazione all’utilizzo del sistema informativo degli archivi storici del Trentino (AST), promosso da tsm-Trentino School of Management organizza, in collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento. L’iniziativa formativa ha come obiettivo formare operatori in grado di effettuare ricerche, inserimenti e modifiche di schede all’interno del sistema AST, che la Provincia utilizza dal 2006 per la gestione dei dati descrittivi relativi agli archivi storici.

Il corso, che si rivolge ad archivisti dipendenti o collaboratori di enti pubblici e privati, e ad archivisti liberi professionisti, avrà una durata complessiva di 24 ore, suddivise in quattro incontri nelle giornate del 4, 5, 11 e 12 novembre 2021. Le lezioni si terranno in presenza, presso la sede di tsm, in via Giusti 40 a Trento.

Si precisa che l’uso del sistema AST è consentito soltanto nell’ambito di lavori archivistici commissionati o curati direttamente da enti pubblici trentini o da enti pubblici o privati che abbiano sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento l’apposita convenzione per l’adesione al sistema.

Il programma dettagliato ed il calendario sono consultabili al seguente link: