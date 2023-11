CRTCU – TRENTO * VACANZE INVERNALI: « PRENOTARE UN ALLOGGIO PER LE FERIE, LE REGOLE DA SEGUIRE PER EVITARE LE TRUFFE »

12.19 - venerdì 24 novembre 2023

Prenotare un alloggio per le vacanze. Le regole da seguire per evitare le truffe. Si avvicina il periodo natalizio e molti consumatori in questi giorni stanno cercando, tra le innumerevoli offerte delle piattaforme online di prenotazione, un alloggio dove trascorrere le prossime vacanze invernali. Tra le varie offerte compaiono anche strutture gestite da host privati, soggetti proprietari di appartamenti che offrono soggiorni in località rinomate per affitti brevi.

Se decidiamo di affidarci ad un privato e non ad un albergatore professionista, dobbiamo considerare l’eventualità di incorrere in una truffa e di non trovare l’alloggio prenotato e pagato anticipatamente una volta arrivati a destinazione. Sono infatti in molti i truffatori in rete che, approfittando della possibilità di inserire annunci senza filtri e controlli, traggono in inganno i consumatori proponendo allettanti appartamenti richiedendo pagamenti in anticipo.

Prima di prenotare occorre quindi osservare alcuni accorgimenti in modo che sia garantita la reale esistenza della struttura ed evitare che i nostri soldi vengano incassati da astuti truffatori:

verificare sempre se l’annuncio è inserito da un host privato o da un professionista, ricordando che un professionista offre maggiori garanzie;

non effettuare mai pagamenti tramite bonifico bancario o ricariche di carte prepagate al di fuori del sistema messo a disposizione della piattaforma a destinatari che non hanno collegamento con il nome della struttura;

utilizzare sempre e solo un sistema di pagamento che consenta la contestazione dell’addebito come una carta di credito o PayPal;

se la struttura è situata in Trentino e si tratta di un alloggio messo a disposizione da un privato, verificare la regolarità del codice CIPAT (codice identificativo turistico provinciale) che identifica la registrazione dell’alloggio presso gli elenchi della provincia attraverso il sito https://www.alloggituristici.provincia.tn.it/, codice che deve essere messo a disposizione dei turisti sul sito di prenotazione;

valutare con aspetto critico le recensioni che potrebbero rivelarsi non veritiere e per maggiore sicurezza contattare telefonicamente la struttura utilizzando i contatti presenti sul sito.

Ricordiamo che il servizio Pronto Turista è a disposizione dei consumatori presso lo Sportello Europeo dei Consumatori in Piazza Sanzio 3 a Trento telefonando al numero 0461984751 o via mail sec@euroconsumatori.org per raccogliere segnalazioni e fornire assistenza in caso di problemi prima durante e dopo un viaggio o una vacanza.