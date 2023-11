CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO * GIARDINI DI NATALE: « TRA BOCCE ROSSE E LUMINARIE / IL 3/12 INGRESSO GRATUITO IN TUTTE LE SEDI DISTACCATE »

07.07 - venerdì 24 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Luci, alberi addobbati, la mostra sulla Natività sono i protagonisti di questo Natale nel giardino del Castello. Nelle domeniche le attività per famiglie dove si potranno creare diversi decori natalizi. Ingresso libero al giardino. Domenica 3 dicembre ingresso gratuito in tutte le sedi del museo.

Domenica 3 dicembre, prima domenica del mese, l’ingresso al Castello del Buonconsiglio e nelle sedi distaccate di Castel Beseno, Castel Thun e Castel Stenico sarà gratuito. Sarà una bella occasione per poter ammirare anche quest’anno la magia del Natale al Castello del Buonconsiglio con i giardini decorati a festa, attività per famiglie, e la mostra fotografica dedicata alla Natività.

Fino a domenica 7 gennaio i Giardini del Magno Palazzo e gli spazi verdi davanti alla caffetteria sono decorati con bocce rosse, luminarie e con le sagome dei nobili che giocano a palle di neve tratte dagli affreschi di Torre Aquila. Il pergolato che porta da Port’Aquila al Magno Palazzo è abbellito anche quest’anno da una serie di tondi fotografici dedicati alla Natività con opere appartenenti alle collezioni museali.

Sarà quindi una magnifica cornice per tutti i visitatori che rimarranno affascinati da questa magica atmosfera, ideale per scattarsi una foto ricordo, riposare sulle panchine all’aperto ma anche assaggiare un dolce tipico locale o riscaldarsi con un the caldo o un vin brulè proposto dalla Caffetteria del museo. Nelle domeniche di Avvento alle ore 15 il museo dedica alle famiglie dei laboratori creativi ispirati a tecniche artistiche tradizionali, per realizzare insieme decorazioni natalizie, con laboratori di modellazione con la carta, di pittura su legno e di doratura. I Giardini sono per tutti a ingresso gratuito e dal 27 novembre saranno aperti dalle ore 10 alle ore 20. Vi aspettiamo!