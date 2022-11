PRO LOCO TRENTINE * ASSEMBLEA: VIOLA, « 100 PRO LOCO OGGI A TERLAGO, AL VIA L’INTESA CON CSVNET ITALIA, (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI SERVIZIO VOLONTARIATO) »

13.59 - domenica 20 novembre 2022

Una sala gremita di Pro Loco (oltre 100) ha approvato questa mattina a Terlago le modifiche allo Statuto della Federazione trentina Pro Loco – UNPLI Trentino Alto Adige. Modifiche richieste dalla riforma del terzo settore, e che permetteranno entro la fine dell’anno alla Federazione di iscriversi al registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di ottenere la personalità giuridica.

“Si tratta di un risultato molto significativo per la Federazione, che con queste modifiche si qualifica ancora di più a livello nazionale e ottiene l’importante traguardo della personalità giuridica. La presenza oggi di oltre 110 Pro Loco in un’assemblea tecnica è un segno estremamente positivo della vitalità del nostro mondo e del legame forte con gli associati” è il commento a caldo della presidente della Federazione Pro Loco Monica Viola.

Le modifiche introdotte non cambiano nella sostanza l’operato della Federazione: quella di maggior peso è relativa all’istituzione del limite di due mandati consecutivi per l’elezione del Presidente Regionale UNPLI, fino ad allora non previsto. Prevale quindi la volontà di assicurare il ricambio generazionale tra le figure apicali della Federazione, per far crescere sempre di più l’ente e dare le giuste risposte alle sfide che il mondo del volontariato si troverà a dover fronteggiare nel prossimo futuro.

L’iscrizione al RUNTS permetterà alla Federazione di entrare a far parte a tutti gli effetti della rete delle Pro Loco d’Italia (UNPLI), una delle più grandi reti nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, e di conseguenza di poter usufruire di tutti i benefici e le opportunità previste dalla riforma.

La giornata di oggi ricorda anche alcuni importanti appuntamenti che vedono protagonista il mondo del volontariato Pro Loco trentino: l’udienza con Papa Francesco, il prossimo 30 novembre; i festeggiamenti per il 40° anniversario della Federazione Pro Loco (27 gennaio 2023) e infine la celebrazione delle Pro Loco centenarie a Roma, che vede il Trentino protagonista, con le sue 25 Pro Loco centenarie, 7 delle quali si recheranno a Roma per le celebrazioni.

L’assemblea è stata anche l’occasione per dare visibilità alla nuova sinergia tra la Federazione e il Centro Servizi Volontariato del Trentino – CSV Trentino, che, a seguito del protocollo d’intesa stipulato negli scorsi giorni a livello nazionali tra UNPLI nazionale e rete CSV, si propone di promuovere a livello locale la cultura del volontariato e sostenere lo sviluppo di esperienze di solidarietà e cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di progetti comuni e attività di formazione e ricerca. “Siamo molto lieti di questo nuovo sodalizio, che siamo certi ci permetterà di impostare da subito azioni concrete per le nostre associate” commenta il presidente del CSV Trentino, Giorgio Casagranda, presente in assemblea, “Importante sarà declinare i principi sanciti a livello nazione alla nostra situazione locale. In Trentino, la realtà delle oltre

200 Pro Loco si inserisce all’interno di un panorama di associazioni di volontariato estremamente florido, fatto di oltre 3500 associazioni”.

Il CSV ha partecipato in assemblea anche con l’intervento di Daniele Erler, responsabile dell ‘Area Giuridica e Innovazione Tecnologica di CSV Trentino, che ha portato un approfondimento sulle modifiche introdotte dalla Riforma del Terzo settore.

*

Federazione trentina Pro Loco – Comitato UNPLI Trentino Alto Adige

La Federazione trentina Pro Loco è dal 1983 l’ente di coordinamento delle Pro Loco trentine; ha sede a Trento, in Val di Non e Valle dei Laghi. Riunisce oltre 200 associati fornendo corsi di formazione, servizi, assistenza e tutoraggio, con l’obiettivo di professionalizzare e valorizzare il volontariato turistico, incentivando le Pro Loco a divenire agenti di sviluppo del tessuto sociale e parti attive nel quadro del turismo provinciale. Essa rappresenta il Trentino in seno all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Dati: oltre 200 Pro Loco- oltre 20.000 volontari

Progetti: cultura, patrimonio immateriale, lingue locali, ambiente, qualità della vita, in cui le comunità sono attori e spettatori di queste proposte.

www.unplitrentino.it

UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia

E’ il punto di riferimento nazionale delle 6500 Pro Loco italiane ed è impegnata nella realizzazione di progetti in ambito culturale, sociale, ambientale, nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni e dei dialetti. Grazie a questo impegno ha ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione nazionale per l’UNESCO quale Associazione attiva nella preservazione del patrimonio culturale immateriale. E’ organizzatrice di importanti iniziative culturali come il premio nazionale Salva la tua Lingua Locale, la Giornata nazionale del Dialetto, la Giornata Nazionale delle Pro Loco e la Festa della Musica.

www.unioneproloco.it