COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * CICLOVIA: « NO ALLO SCEMPIO AMBIENTALE, INCONTRO PUBBLICO A RIVA DEL GARDA (PIAZZA 3 NOVEMBRE- ORE 15.00 »

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda organizza per il 20 aprile 2024 alle ore 15:00, una manifestazione interregionale presso Piazza 3 Novembre a Riva del Garda per dire: “Ciclovia del Garda? … NON così!” Scempio ambientale e paesaggistico sulle splendide falesie dell’Alto Garda e mancanza di sicurezza visto che tutta la zona è ad alto rischio idrogeologico (più di due frane al mese da novembre 2023 ad aprile 2024), costi che ormai superano il miliardo di euro (alcuni tratti trentini costeranno 26 milioni al Km), promiscuità pedoni-ciclisti che costringerà quest’ultimi a pedalare sulla già congestionata Gardesana, poco green visto che l’80% della cicloturistica sarà parallela alla strada.

Il 20 aprile è una data significativa per il Coordinamento che compie il suo primo anno di vita. Un anno molto intenso nel quale si sono tenuti incontri pubblici per presentare e far conoscere il progetto alla cittadinanza visto che chi doveva farlo non l’ha mai presentato ai residenti. Sono stati presentati esposti e diffide e soprattutto studiato in modo approfondito il progetto nelle sue molteplici criticità riuscendo così a coinvolgere quella parte della politica più sensibile al territorio e attenta alla sicurezza delle persone.

Un Coordinamento che ha coinvolto trentaquattro associazioni e molti cittadini delle tre sponde gardesane convinti che il Lago di Garda, essendo un’unica entità, meriti una programmazione unitaria che miri al mantenimento della sua bellezza, ad uno sviluppo armonico e non scenografico, a misure di contrasto al fenomeno dell’overtourism per una pianificazione sostenibile che contempli la salvaguardia dell’ambiente e il benessere e la felicità dei residenti e di tutti quanti amano il nostro lago

Il 20 aprile tutti insieme per dire che “E’ la bellezza e l’identità del Lago di Garda la vera risorsa da difendere”-

Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda

che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi

Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto

Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita