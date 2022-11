CENTROSANTACHIARA.IT * DANZA: « “L’ANATRA – LA MORTE -TULIPANO” / “E ALLORA DISEGNO!”, AL TEATRO DI MORI (20-21/11) »

11.24 - giovedì 17 novembre 2022

Doppio appuntamento a Mori con il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige del Centro S. Chiara. Domenica 20 novembre il Teatro Gustavo Modena ospiterà lo spettacolo per famiglie “L’anatra, la morte e il tulipano”, mentre lunedì 21 è in programma un evento riservato alle scuole dal titolo “…e Allora disegno!”

Riprende il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, che il prossimo 20 e 21 novembre farà tappa al Teatro Gustavo Modena di Mori con un doppio spettacolo. Domenica 20 e lunedì 21 novembre, il palco del Teatro Gustavo Modena ospiterà infatti due appuntamenti dedicati alle famiglie e alle scuole.

Si comincia domenica 20 novembre (ore 16.30) con un appuntamento per famiglie dal titolo L’anatra, la morte e il tulipano, un lavoro di Bruno Franceschini, vincitore del premio Eolo Awards 2015 come miglior spettacolo di teatro ragazzi e giovani, liberamente tratto da “Ente, Tod und Tulpe” di Wolf Erlbruch e prodotto da francheschini//droste & co. (Berlino), compagnia tardito/rendina (Torino) e Associazione Sosta Palmizi (Cortona). Uno spettacolo che affronta in maniera poetica il tema della morte attraverso un linguaggio coreografico.

Quella dell’incontro fra l’anatra e la morte è una storia dal finale inevitabile, ma inaspettatamente divertente e leggera. In fondo racconta una cosa semplice, e cioè che la morte ci accompagna fin da quando siamo in vita e che comprenderlo ci aiuta a non averne paura, a sentirci meno soli e magari anche a vivere più consciamente.

La strana e inaspettata amicizia fra l’anatra e la morte viene narrata in primo luogo attraverso un linguaggio coreografico, grazie ai corpi e le movenze, ma anche alle voci di Aldo Rendina e Federica Tardito. Un duetto teatrale stralunato, buffo e poetico che sul palco trova la sua ideale corrispondenza musicale nell’inusuale abbinamento fra fagotto e violoncello.

Il giorno successivo, lunedì 21 novembre (ore 9.30), il Teatro Gustavo Modena ospiterà Arteviva Teatro con …e Allora disegno!, spettacolo di teatro-danza riservato alle scuole e ispirato all’opera di Keith Haring, con regia e coreografia di Fannj Oliva e la scenografia di Roberto Corona. Sul palco i danzatori Vanessa Bertoletti e Paolo Vicentini.

Keith Haring è stato un artista indimenticabile: pittore e writer statunitense, grande sostenitore dell’accessibilità dell’arte. Susy la sua amica del “cuore”, quella a cui poter confidare le sue paure e le sue vittorie personali.

Con Susy Keith si apre, a lei racconta tutto: dall’inizio della sua avventura newyorkese alla grande popolarità ottenuta grazie ai suoi graffiti nelle stazioni della metropolitana. Keith ricorda gli inizi, la ricerca di “quegli spazi vuoti”, spazi da disegnare dove, passo dopo passo, il suo stile potesse emergere e diventare finalmente riconoscibile nei segni grafici, nella linea spessa di contorno e nei colori vividi e accattivanti.

Con stupore e complicità, Keith e Susy osservano e si confrontano con alcune delle trenta figure di omini e animali dipinte nell’opera “Tuttomondo”, per arrivare a toccare alcuni dei temi chiave della vita di Keith: l’importanza di essere liberi, la paura, la diversità, la fedeltà.

…e Allora disegno! è un’occasione per provare a liberare l’anima, favorire l’immaginazione e incoraggiare ad andare avanti.

