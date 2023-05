CONSIGLIO PAT * VARIAZIONE BILANCIO: « EMENDAMENTI OSTRUZIONISTICI, RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL RITIRO DA PARTE DELLE MINORANZE »

17.07 - venerdì 19 maggio 2023

L’assemblea legislativa si è riunita nel pomeriggio di oggi in sessione straordinaria per discutere la variazione di bilancio. A metà pomeriggio in una riunione dei capigruppo si è raggiunto l’accordo sul ritiro da parte delle Minoranze degli emendamenti ostruzionistici rimasti (in totale 130) a fronte della concessione da parte del Presidente Kaswalder della dilatazione dei tempi di discussione di due ore, ripartiti tra i vari gruppi. Sono rimasti sul tavolo otto ordini del giorno e un piccolo plico di emendamenti di merito. I lavori sono ripresi, dopo un incontro dei capigruppo con gli studenti che da giorni stanno protestando sotto il Palazzo della Regione sul tema del ca-ro affitti (ne diamo conto in un altro comunicato). Si ipotizza la conclusione dei lavori in serata.

Zanella: lavoro, casa e ambiente le priorità che questa manovra non affronta

In apertura il consigliere Paolo Zanella (Futura) ha stigmatizzato con dil’assenza del presidente della Giunta Maurizio Fugatti e dell’assessore competente Achille Spinelli che avrebbe voluto ascoltassero le istanze rappresentate dai consiglieri di Minoranza. I 318 milioni di euro di questa manovra, ha tuonato, non vengono messi sulle priorità di un mondo e di un territorio che cambia. Tra le priorità ci sarebbe ad esempio il tema dell’acqua, che si poteva affrontare avviando un piano straordinario di in-vestimenti con risorse da destinare ai comuni per l’efficientamento degli acquedotti. Altra cosa, si sarebbero dovute avviare le comunità energetiche, oppure affrontare l’emergenza Itea, o ancora dedicare del tempo agli studenti (che chiedono un incontro ai capigruppo), per ripensare le politiche abitative per gli universitari, che sono una risorsa per la città. Ancora, c’erano da affrontare i temi del lavoro per il quale si poteva prevedere l’adeguamento dell’integrativo in attesa di quello nazionale. Altro capitolo, il rinnovo del contratto dei lavoratori pubblici con le percentuali dovute. In-somma, lavoro, casa e ambiente sono le assolute priorità: una serie di questioni sulle quali non ci è stata data la possibilità di confrontarci e che questo disegno di legge non affronta. Infine, sull’ordine dei lavori, Zanella ha ribadito la richiesta di dare corso ad un incontro con gli studenti accampati davanti al Palazzo della Regione.

Rossi: il problema Itea e le incomprensioni tra Lega e FdI

Il consigliere Ugo Rossi (Misto) ha segnalato che ci sono delle dichiarazioni virgolettate della Presidente di Itea nelle quali sostiene che per rateizzare le spese servono decine di milioni di euro. E dentro questo bilancio le risorse non ci sono. A livello di metodo sarebbe opportuno organizzare un vertice tra Giunta, attuale Presidente di Itea e ex Presidente Ghirardini che con risorse autonome mise in campo una rateizzazione, ha ironizzato.

Demagri: riflessione di un giovane sul ddl Calderoli

Paola Demagri (Casa Autonomia.eu) si è resa portavoce di un giovane leggendo un documento in cui si rivolge ai consiglieri con una riflessione sul ddl Calderoli in tema di autonomia differenziata, ma non ha potuto completare l’intervento per mancanza di tempo.

Savoi: ddl urgente, dobbiamo portarci avanti

Alessandro Savoi (Lega) ha rilevato che stiamo parlando di una variazione di bilancio “urgente” a cominciare dall’addizionale Irpef e poi si è detto allibito dalla lettura sui giornali delle dichiarazioni del PD in cui ha definito uno zerbino il Presidente Kaswalder. Nel merito ha ricordando che Kaswalder ricoprirà tale ruolo fino alla fine della legislatura e il Presidente decide in modo inappellabile: dura lex, sed lex. Quanto alla variazione in discussione non possiamo illudere i trentini, ha detto: dobbiamo essere realistici contando sulle risorse che abbiamo a disposizione e che stiamo impiegando nel miglior modo possibile. Dobbiamo “portarci avanti”, questa è l’urgenza, poi magari se in assestamento ci saranno le risorse potremo impiegarle anche in altri contesti.

Cia: no alla concessione di tempi supplementari

Claudio Cia (Fratelli d’Italia), ha rinnovato la richiesta al Presidente Kaswalder di non concedere nemmeno un secondo supplementare ai consiglieri che hanno terminato il tempo a disposizione . E’ giusto procedere an-che perché, ha ricordato, la Minoranza aveva presentato oltre 40.000 emendamenti per rallentare i lavori.

Olivi: due temi “ciclopici” non affrontati a dovere: acqua e casa

Alessandro Olivi (PD) ha osservato che la richiesta di tornare in Commissione era un modo per restituire dignità e sostanza a quest’aula. Detto questo mi sarei aspettato che la Giunta sapesse guardare avanti, più che “por-tarsi avanti”. Due i temi a suo avviso cruciali che andavano affrontati in questa manovra: uno su tutti il problema ciclopico dei cambiamenti climatici: serviva andare incontro alle comunità con misure per la messa in sicurezza sugli acquedotti. La seconda questione è quella che riguarda la casa. L’osservatorio sulla case che chiedevamo da quattro anni ed è stato appena costituito, sarebbe servito a capire dove stanno i problemi.

Paccher: una manovra che impiega bene le risorse

Roberto Paccher (Lega) ha fatto eco a Cia: il Presidente si faccia rispettare e faccia rispettare i tempi. L’esponente della Lega ha replicato a Zanella, chiarendo che la variazione di bilancio indirizza eccome risorse a favore dei settori richiamati dal consigliere su ricerca, efficientamento energetico, risparmio idrico, casa, patrimonio immobiliare, vacanza contrattuale, viabilità ecc.

Spinelli: no a giudizi sommari in assenza di informazioni

Achille Spinelli, nella replica, ha riconosciuto l’importanza di adeguare le retribuzioni dei dipendenti in una fase tanto delicata e lo sforzo in questa manovra è un primo passaggio verso il percorso il rinnovo contrattuale. I 30 milioni di esenzione dell’addizionale Irpef porteranno qualche soldo in più nelle tasche dei lavoratori trentini e queste sono previsioni importanti di aiuto alle famiglie. Sul tema dell’acqua l’obiettivo è di intervenire, tanto che abbiamo 140 milioni di interventi in lista di attesa sul Pnrr e i 3,4 milioni di questa variazione rappresentano solo un primo passaggio che ci porterà sulla buona strada nella valorizzazione della risorsa idrica nel nostro sistema. La Minoranza spesso rischia giudizi sommari in assenza di informazioni e questo dispiace perché i consiglieri hanno strumenti per informarsi. Spinelli ha concluso ribadendo che la manovra si occupa in maniera ade-guata finanziando i capitoli che hanno bisogno di implementazione e merita di essere approvata così come proposta.

Degasperi: battibecco con Spinelli

Filippo Degasperi (Onda) ha replicato a Spinelli che gli avrebbe attribuito affermazioni sbagliate (alludendo al fatto che le Minoranze avrebbero chiesto due miliardi di euro per il sito Indaco): impari l’educazione e la finisca di dire menzogne, ha dichiarato indispettito.

A questo punto del dibattito i lavori sono stati sospesi per dare corso ad una riunione dei Capigruppo nella quale si è raggiunto l’accordo illustrato in premessa e permettere un incontro con gli studenti universitari accampati sotto il Palazzo della Regione, che da giorni, e non solo in Trentino, stanno dimostrando contro il caro affitti. Si parte ora con la discussione degli 8 ordini del giorno.