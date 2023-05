SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO: « BAMBINA TEDESCA CADE DA CINQUE METRI SULLA PARETE MURO DELL’ASINO (ARCO), ELITRASPORTATA AL S. CHIARA »

16.48 - venerdì 19 maggio 2023

Intervento in soccorso di una minore infortunatasi alla falesia Muro dell’Asino (Arco, Valle del Sarca). Una bambina tedesca del 2011 è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi, dopo essersi infortunata ad un arto inferiore a seguito di una caduta di circa cinque metri sulla parete Muro dell’Asino (Arco, Valle del Sarca), una falesia che presenta vie facili e adatte anche ai più piccoli. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15 dai genitori e da altre persone che si trovavano sul posto.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento della Stazione di competenza di Riva del Garda. I soccorritori arrivati sul posto hanno indirizzato l’elicottero di Trentino Emergenza, che ha verricellato vicino al luogo dell’incidente il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. La minore, vigile e cosciente ma molto dolorante, è stata stabilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Intorno alle 11.20, gli operatori della Stazione di Riva del Garda sono intervenuti in un’altra operazione di soccorso, a supporto dell’ambulanza, per un jumper francese del 1986 infortunatosi ad un arto inferiore in fase di atterraggio a Gaggiolo (Dro, Valle del Sarca).