ISTITUTO COMPRENSIVO ALTOPIANO PINÈ (TN) * VISITE ISTITUZIONALI: « IL PRESIDENTE KASWALDER ASSIEME ALUNNI DELLA TERZA MEDIA, PER LA MOSTRA “MILLE ANNI DI AUTONOMIA, DAL PRINCIPATO ALL’EUREGIO” »

15.27 - mercoledì 28 dicembre 2022

Le studentesse e gli studenti di terza media dell’Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè in visita, nel suggestivo ambiente allestito presso la biblioteca LAC, alla mostra “Mille anni di autonomia: dal Principato all’Euregio”. Quasi settanta ragazzi dell’Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè – tutte le studentesse e tutti gli studenti frequentanti la terza media – hanno partecipato alcuni giorni fa ad un incontro, organizzato dalla Giunta Comunale di Baselga in accordo con la Provincia Autonoma di Trento, in occasione dell’apertura della mostra dedicata alla storia dell’autonomia del Trentino ed intitolata “Mille anni da autonomia: dal Principato all’Euregio.”

Si è trattato di un momento formativo importante, grazie alla presenza del Presidente del Consiglio Provinciale – Walter Kaswalder – e dell’ex Presidente della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige – Carlo Andreotti.

Il consigliere comunale Mirko Fedel ha salutato gli studenti ed introdotto gli ospiti, ricordando “l’importanza di essere Autonomi per le nostre comunità montane.Quest’anno ricorre anche il cinquantesimo dell’approvazione del secondo Statuto di Autonomia ed è importante che la scuola e le istituzioni comunali e provinciali si incontrino e confrontino sulla storia e sulle prospettive future. Ringrazio pertanto le docenti e la dirigente scolastica di ICAP per aver creduto in questo progetto e aver portato qui oggi tutti questi studenti”.

Le ragazze e i ragazzi hanno quindi potuto apprezzare le esposizioni di Kaswalder e Andreotti, i quali, da addetti ai lavori e profondi conoscitori della tematica, hanno da subito impostato l’incontro in maniera informale trasformandolo in un continuo dialogo ricco di botta e risposta e di interessanti sviluppi. Al termine, numerose sono state le domande, a dimostrare l’interesse che il tema autonomia ancora riesce a suscitare.

La Dirigente dell’Istituto comprensivo Altopiano di Pinè – prof.ssa Norma Borgogno – a margine dell’iniziativa, ha voluto “ringraziare di cuore l’amministrazione comunale di Baselga e gli illustri ospiti che hanno fatto in modo che i nostri studenti possano toccare con mano – seguendo i cartelloni della mostra che ben spiega l’evoluzione storica e politica del nostro essere terra di confine votata all’autogoverno e al mutuo aiuto – cosa abbia significato, e cosa significhi, vivere in una Provincia Autonoma. Una specialità istituzionale che si traduce in speciali legami, come giustamente hanno più volte ribadito gli intervenuti, tra la comunità, le amministrazioni locali e il mondo della scuola che non può, e non deve a mio avviso sottrarsi ma anzi essere parte proattiva di questi momenti di formazione e crescita.”