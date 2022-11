CIA – ROSSATO – DALPALÙ (FDI – TRENTINO) * OSPEDALE CAVALESE: « LA POCA CONSIDERAZIONE E L’ECCESSIVA FRETTA RENDONO INVADENTE LA DICHIARAZIONE DI “SUSSISTENZA DI PUBBLICO INTERESSE” DA PARTE DELLA GIUNTA PAT »

17.39 - mercoledì 30 novembre 2022

Nuovo Ospedale di Cavalese, Cia (FdI): “La poca considerazione e l’eccessiva fretta rendono invadente la dichiarazione di sussistenza del pubblico interesse da parte della Giunta provinciale Trento”.

A quanto si apprende dalla lettura dei quotidiani locali, la Giunta Fugatti – che non è composta da nessun membro di Fratelli d’Italia – ha espresso il proprio parere favorevole circa la sussistenza del pubblico interesse per la costruzione del Nuovo Ospedale a Masi di Cavalese.

Per l’ennesima volta sono a ricordare che questo progetto non è contenuto all’interno del programma di Governo firmato nel 2018 anche da Fratelli d’Italia. Inoltre, nei mesi in cui tale progetto è stato al vaglio dei tecnici del Navip, il Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia non è mai stato invitato ad esprimersi, né tanto meno tenuto informato sugli sviluppi. Si tratta dunque di una questione di metodo e di merito.

Metodo, perché riteniamo che decisioni d’importanza strategica per il Trentino debbano essere necessariamente definite tramite un confronto preventivo tra le forze di Governo e non a cose fatte. Merito, poiché avendo la Giunta autonomamente sdoganato e ufficializzato la preferenza circa la realizzazione del nuovo ospedale, anziché per il potenziamento dell’attuale nosocomio di Cavalese, se ne dovrà assumere la piena ed esclusiva responsabilità senza imputarla al Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia.

Si aggiunga poi che, l’aver dichiarato il “pubblico interesse” per tale opera – a pochi giorni dalla convocazione della IV Commissione chiamata a conoscere, approfondire e esprimersi sulla questione – rischia di apparire un goffo tentativo di interferire con i lavori della stessa Commissione.

La poca considerazione e l’eccessiva fretta hanno finito per rendere invadente la scelta della Giunta provinciale.

*

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato

Cons. Bruna Dalpalù