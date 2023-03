COORDINAMENTO AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * LAGO CAVEDINE – RIQUALIFICAZIONE: « CI PREOCCUPANO ULTERIORI INFRASTRUTTURE PREVISTE IN ZONA »

19.32 - domenica 12 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Riqualificazione area a sud del lago di Cavedine. Si è svolta alcuni giorni fa, alla casa sociale sul lago di Cavedine, un’assemblea pubblica con la presenza di numerosi cittadini del posto in merito ad una proposta preliminare di riqualificazione della parte sud del lago di Cavedine avanzata dalla amministrazione comunale.

La riqualificazione, che ricade anche sul territorio di Dro, riguarda aree di proprietà comunale, di Hydrodolomiti Energia e di Enel, comporta la costruzione di un parcheggio di 30 posti auto sul lato sud della strada, l’ammodernamento del parco giochi esistente vicino all’attuale parcheggio, la costruzione di un tratto ciclopedonale lungo 700 metri quasi a ridosso del lago della larghezza di 3 metri circa e la costruzione di un punto di ristoro dotato di servizi igienici, sull’area al momento riservata agli elicotteri – area a detta del sindaco non omologata a tale scopo -.

Il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro segue da anni la situazione del lago di Cavedine: ricordiamo a questo proposito l’esposto fatto in merito alla costruzione del Parco Balneare e purtroppo archiviato dalla Procura della Repubblica. Già la presenza del parco balneare – con musiche ad alto volume fino ad un’ora tarda come riferito da alcuni abitanti, l’inevitabile disturbo alla fauna causato dall’aumentata frequentazione nonché il danno diretto provocato alle sponde del lago – sta cambiando definitivamente i connotati di un’area fino a poco fa tranquilla. Quindi la notizia di nuove ulteriori infrastrutture previste in zona ci preoccupa parecchio.

Per quanto riguarda il parcheggio siamo dell’opinione che il nuovo possa sostituire quello ora presente in fascia lago pur con un numero inferiore di posti auto rispetto ai 30 programmati, ed essere riservato alle sole auto. Infatti per i camper, poco sopra, già esiste un’area a loro riservata, dotata oltretutto di servizi igienici e contenitori per le immondizie (evitando in questo modo che queste vengano lasciate in giro o inopportune accensione di fuochi, come spesso abbiamo visto per la presenza delle ceneri, nonostante il divieto disposto dal comune di Cavedine). Ulteriori posti pubblici per auto si possono trovare al lido “Paradise” come risulta dalla convenzione tra il comune di Cavedine e il gestore del parco balneare. In aggiunta al divieto di parcheggio notturno presente in zona suggeriamo di vietare anche durante il giorno il parcheggio abusivo nelle zone limitrofe.

Non ci trova d’accordo la costruzione di un tratto di ciclopedonale di 700 metri con larghezza di 3 metri in piena fascia di rispetto del lago che va ad intaccare il paesaggio creando situazioni di pericolo fra pedoni, biciclette e presenza di bambini con le famiglie nel tratto di attraversamento del parco giochi. Tanto vale che le biciclette rimangano sulla strada attuale visto che dopo questo breve tratto non possono comunque più proseguire in riva al lago e i ciclisti sono costretti a riprendere la strada provinciale.

La costruzione di un nuovo punto di ristoro non é certamente una soluzione da condividere; verrebbe inoltre con questo intervento eliminata l’area per il parcheggio degli elicotteri utile per le situazioni di emergenza. In zona già esistono ben due punti di ristoro: permetterne un terzo non farebbe che aumentare un carico antropico su un lago già fortemente degradato con tutte le conseguenza negative per la tranquillità e la naturalità della zona.

Riteniamo che il lago di Cavedine debba essere tutelato e salvaguardato per quello che è, ovvero uno splendido lago senza alcun bisogno di valorizzazione, soprattutto se questa deve proseguire a colpi di infrastrutture che danneggiano il delicato equilibrio della zona già compromesso da interventi non adatti come la costruzione del lido Paradise e la presenza in sponda ovest del sentiero che sebbene classificato come antincendio viene comunque frequentato da numerosi ciclisti senza che vi sia un divieto di transito per gli stessi.

Per il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro:

Associazione Ledro Inselberg

Associazione Italia Nostra sez. Trento

Associazione Rotte Inverse

Associazione per il WWF Trentino

Comitato Sviluppo Sostenibile