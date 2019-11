MELONI – OSPITE A “UN GIORNO DA PECORA” * CENTRODESTRA: « PER SALVINI DRAGHI ‘WHY NOT’ AL COLLE? IO DICO NOT… »

“Salvini ha detto ‘Why Not?’ sul nome di Draghi per il Colle? Io dico ‘not’ invece, altro che ‘why not’…”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nella puntata che andrà in onda domani alle 13.30. “Spero che il prossimo Presidente della Repubblica lo possano eleggere gli italiani, visto che stiamo raccogliendo le firme per avviare la proposta di modifica costituzionale per l’elezione diretta del Capo dello Stato.

E se lo votano gli italiani, a occhio, non vince Draghi…” Non le piace l’ex numero 1 della Bce? “Non ho nulla contro di lui, è una personalità di altissimo spessore, ma non auspico che il prossimo inquilino del Colle sia un esponente della finanza”, ha detto Meloni a Rai Radio1.