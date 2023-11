PAT * “GEMELLI DIGITALI E DESIGN GENERATIVO”: « IL WORKSHOP SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, A TRENTO – PALAZZO STELLA (8/11 – 16-30)

12.35 - venerdì 3 novembre 2023

“Gemelli digitali e design generativo”: il workshop sull’intelligenza artificiale organizzato dalla Provincia e da HIT.Rivolto a cittadini e imprese si terrà mercoledì 8 novembre presso Confindustria Trento. Un’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alle imprese, che invita a discutere di intelligenza artificiale, partendo dallo stato dell’arte fino alle applicazioni e agli sviluppi, soprattutto in ambito industriale: mercoledì 8 novembre alle ore 16.30, presso la Sala assemblee della sede di Confindustria Trento a Palazzo Stella, si terrà il workshop “Gemelli digitali e design generativo” organizzato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), in collaborazione con l’Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach e Confindustria Trento.

Particolare attenzione sarà posta sul tema dei gemelli digitali, rappresentazioni virtuali di entità fisiche, utili per eseguire simulazioni, monitoraggio di prestazioni e attività di manutenzione predittiva, finalizzati a ottenere indicazioni preziose per ottimizzare l’oggetto fisico originale. Altro tema al centro dell’incontro, il design generativo, ovvero quel processo di progettazione basato sull’intelligenza artificiale (IA) che consente di generare soluzioni ottimali alla soddisfazione di una serie di vincoli e criteri progettuali.

La rilevanza del dibattito risiede nell’opportunità di raccogliere importanti input, che andranno a rafforzare l’approccio della ricerca e delle imprese verso tali metodologie e verso lo sviluppo di soluzioni innovative in diversi settori sociali ed economici.

Il workshop si inserisce nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-27 del Trentino, che definisce gli obiettivi di sviluppo del sistema economico provinciale e individua le priorità di investimento nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. In questo contesto, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo di rilievo: oltre ad inserirsi nell’orizzonte dell’area ICT & trasformazione digitale, l’IA è una tecnologia abilitante-chiave in ciascuna delle altre aree di specializzazione della Strategia (Salute, alimentazione e stili di vita; Sostenibilità, montagna e risorse energetiche; Industria intelligente).

L’evento si aprirà con gli interventi del tavolo ricerca e innovazione, che vedrà la partecipazione di Marco Roveri, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento; Francesco Pilati, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento; Carla Mascia, Technology Foresight Officer della Fondazione Hub Innovazione Trentino; Marco Pistore, Direttore del centro Digital Society della Fondazione Bruno Kessler; Roberto Zorer, Ricercatore del gruppo Agricoltura Digitale della Fondazione Edmund Mach.

A seguire, interverrà il tavolo imprenditoriale, con la presentazione di alcuni use case pratici da parte di Fabio Ferrario, Direttore tecnico Ricerca e Innovazione di Armalam; Manuel Todesco, CTO di Novotic; Mauro Fondriest, Area Manager AEC & BIM Consultant di NTI-NKE Sp; Mario Conci, Project Manager Officer di Spindox.

Per partecipare, è necessario registrarsi a questo link.

Maggiori informazioni sono disponibili qui: https://www.trentinoinnovation.eu/gemelli-digitali-e-design-generativo/.