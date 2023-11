COMUNE TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « INDAGINI GEOGNOSTICHE, IN VIA PIETRASTRETTA INTERDETTO IL TRAFFICO PER 10 GIORNI »

12.18 - venerdì 3 novembre 2023

Circonvallazione ferroviaria, chiusura di un tratto di via Pietrastretta. Continuano le attività legate alle indagini geognostiche integrative inerenti i lavori per la realizzazione della Circonvallazione ferroviaria: a partire da inizio prossima settimana, e per una durata di circa 10 giorni, verrà interdetto il traffico veicolare e pedonale di via Pietrastretta nel tratto a senso unico tra il civico 53 e l’incrocio con via della Spalliera per permettere l’esecuzione di sondaggi geognostici sul costone roccioso prospiciente l’imbocco nord.