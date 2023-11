COMUNE TRENTO * EX SIT: « DA LUNEDÌ 6/11 CHIUSURA PARCHEGGIO, VALUTATE AZIONI IN TRE FASI SUCCESSIVE »

09.51 - venerdì 3 novembre 2023

Da lunedì chiude il parcheggio all’ex Sit, tutti i parcheggi alternativi. Con lunedì prossimo 6 novembre il parcheggio denominato ex Sit di via Canestrini chiuderà definitivamente per lasciare posto alla realizzazione del nuovo hub di interscambio della mobilità finanziato principalmente con fondi del Pnrr.

Al fine di gestire al meglio la chiusura del parcheggio e la conseguente mancanza di parcheggi per il centro città sono state valutate una serie di azioni che verranno attuate in tre fasi successive:

1. entro il 6 novembre: modifica tariffa nelle strutture parcheggio Monte Baldo e parcheggio Duomo con la gratuità fino alle prime due ore per riproporre la situazione attuale presso l’area ex Sit dei parcheggi a disco orario;

2. entro fine 2023: attivazione di nuovi 69 posti auto blu nel nuovo parcheggio di via Pilati e realizzazione di nuovi 90 posti auto presso il parcheggio ex Italcementi;

3. nel 2024: realizzazione di ulteriori 100 posti auto presso il parcheggio ex Italcementi; valutazione modifica gestione parcheggio ex Italcementi.

Infine per consentire un rapido ed efficiente collegamento con il centro città dal parcheggio ex Zuffo e dal parcheggio ex Italcementi, con lunedì sarà attivata la nuova Linea N con normale biglietto urbano.

A questo link di Trentino trasporti gli orari e il percorso LINK