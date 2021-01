VIGILI DEL FUOCO RIVA DEL GARDA (TN) * MONTE ALTISSIMO: « SOCCORSO UN AUTOMOBILISTA RIMASTO BLOCCATO NELLA NEVE SU UNA STRADA DI MONTAGNA »

Alle 17.30 circa di ieri, domenica 17 gennaio, alla caserma dei vigili del fuoco di Riva del Garda è arrivata la richiesta di soccorso da parte di un automobilista che è rimasto bloccato nella neve su una strada di montagna. La strada in questione è quella che da Nago porta a Doss Casina sul monte Altissimo. Questa strada, per ordinanza del sindaco, è chiusa al traffico proprio per non esporre gli automobilisti ai pericoli dati dalla neve e dal ghiaccio.

Dalla caserma di viale Rovereto sono partiti due fuoristrada e un camion di ridotte dimensioni. La squadra intervenuta si è portata appresso anche cavi, corde, carrucole e tirfort.

Ad un certo punto del tragitto i mezzi si sono fermati per poter procedere al montaggio delle catene. Ad ogni mezzo, essendo a trazione integrale, sono state montante due coppie di catene.

Una volta giunti sul posto si trovava un fuoristrada immerso nella neve che non riusciva nè a proseguire nè e indietreggiare. In più il mezzo non aveva in dotazione le catene ma montava solamente copertoni chiodati.

Il veicolo è stato agganciato col verricello dei fuoristrada in dotazione alla squadra intervenuta e trascinato all’indietro fino a quando non è stato possibile invertirne la direzione. Trascinando il mezzo sul fondo ghiacciato si doveva essere attenti a non far scivolare il mezzo verso la scarpata. Per questo, all’occorrenza, veniva ancorato anche trasversalmente, per evitarne lo scivolamento.

L’inversione di direzione del mezzo è stata eseguita facendolo ruotare, trascinandolo sempre con l’ausilio dei verricelli, sul proprio asse.

L’intervento, vista la posizione e le difficoltà per raggiungerla, le delicate e lente operazioni richieste ha impegnato la squadra reperibile per quattro ore durante le quali si è lavorato in condizioni di freddo pungente e con scarsa illuminazione.

Il nostro invito, gia peraltro dettato in modo perentorio dall’ordinanza del sindaco in questo specifico caso, è quello di non avventurarsi in percorsi fuoristrada innevati e/o ghiacciati rischiando di mettere a repentaglio la propria incolumità e di distogliere squadre di soccorritori, vigili del fuoco in questo caso, per rimettere in carreggiata i veicoli… nel migliore dei casi.

*

Foto: Vigili del fuoco volontari di Riva del Garda