CGIL CISL UILTRASPORTI FAISA – TRENTO * CONTRATTO TRENTINO TRASPORTI SPA: « SAPENDO CHE IL PAESE VIVE UN MOMENTO DIFFICILE NON SI POTEVA PRETENDERE UN COMPENSO PIÙ ELEVATO »

Giochi politici sulla pelle di chi ha rischiato la vita durante il Covid. Ci sembra a dir poco vergognoso leggere dichiarazioni imprecise suggerite dal sindacato.

USB, che conta 4 delegati su 40 in Trentino Trasporti. Ricordiamo che un autista appena assunto prende uno stipendio compreso tra 1.350 e 1.400 euro mensili.

Con il precedente accordo, al personale nuovo assunto il premio di presenza veniva dimezzato, mentre con il nuovo accordo viene parificato al personale “anziano”: due tranches al raggiungimento dei rispettivi otto e sedici anni d’anzianità.

Risulta inoltre falso ed infondato che i provvedimenti disciplinari vadano a minare l’integrità del totale del premio che, vista la nuova concezione dello stesso, prevede una ridistribuzione del medesimo nei confronti dei lavoratori e non più un recupero aziendale come avveniva in precedenza

Crediamo che, pur nelle legittime diversità di opinione, in quest’ultimo caso si sia toccato il fondo. Noi facciamo gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, altri evidentemente NO.

È stato fatto il possibile per dare a tutti il giusto compenso, anche se il quantum economico che la Provincia di Trento ha messo a disposizione, non era il giusto riconoscimento per il rischio effettivo che l’autista corre. I soldi andavano raddoppiati.

Sapendo però che il paese vive un momento difficile non si poteva pretendere un compenso più elevato, accontentiamoci di questo risultato sperando che fra tre anni la situazione economica ci permetta di avere risorse adeguate.

L’accordo è stato fatto soprattutto per rendere appetibile il lavoro, visto che ultimamente nemmeno i giovani si avvicinano a questo tipo di mansione (vale sia per il viaggiante che per il personale dell’officina).