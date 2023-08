APT ROVERETO * “LA CAMMINA GRESTANA”: « PASSEGGIATA DI CINQUE CHILOMETRI FRA BOSCHI E PRATI, NELL’ORTO BIOLOGICO DEL TRENTINO (5/8) »

16.26 - mercoledì 2 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 5 agosto “La Cammina Grestana”. 25esima edizione della camminata enogastronomica nell’orto biologico del Trentino.

E’ tutto pronto per la venticinquesima edizione della “Cammina Grestana”, la suggestiva passeggiata di cinque chilometri fra boschi, campi e prati della Val di Gresta alla scoperta di tradizioni locali, prodotti genuini e panorami mozzafiato. La data scelta è quella di sabato 5 agosto.

Una manifestazione nell’orto dei trentini che valorizza i paesaggi terrazzati e i prodotti della Val di Gresta, il primo distretto biologico del Trentino. L’Associazione Mostra Mercato, in collaborazione con l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, si impegna nel far conoscere, visitare ed assaporare i vari luoghi caratteristici, i paesi, i borghi e le corti della Val di Gresta, dando modo di socializzare e far incontrare persone di tutte le età in una manifestazione che promuove la storia, la cultura e i prodotti tipici della tradizione locale, come le pietanze a base di verdure Bio della Val di Gresta.

La partenza è prevista alle 18.00 dalla località Le Piazze presso il Ristorante Forest Camp e proseguirà inoltrandosi nel bosco e attraverso bellissimi campi coltivati, costeggiando una delle poche realtà zooteniche rimaste in Val di Gresta.

Saranno sette le tappe nell’edizione serale dell’evento. In ogni sosta una delizia per il palato. Si parte con l’aperitivo, che non a caso si chiama Grest Hugo, per proseguire con uno sciroppo con prodotti rigorosamente locali, l’antipasto con salumi, formaggio con miele, crostino all’aglio orsino e giardiniera. Per primo vengono proposte mezze maniche alla verdure Bio della Valle di Gresta. Il secondo con rosti’ con patate grestane e cappucci allo speck e cumino. Per finire il gelato con frutti di bosco e il caffè.

Il percorso si concluderà in località le Piazze accompagnati dalla musica degli MG Project in concerto offerto dal bar ristorante Forest Camp. Un itinerario di circa un’ora, nel tardo pomeriggio per godere delle temperature più gradevoli, alla portata di tutti, animato da vari intrattenimenti musicali, canti corali e spettacoli itineranti. Il Presidente di Apt Giulio Prosser si complimenta per l’iniziativa: “Manifestazioni come questa sono il fiore all’occhiello per la Vallagarina e le zone limitrofe, perché propongono al visitatore un prodotto autentico e unico, elementi imprescindibili che il nostro bel territorio sa offrire ad una tipologia di turismo sempre più alla ricerca di tradizione.”

Il costo è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini. Ma viene proposto anche un biglietto famiglia per due adulti e due bambini a 60 euro, oppure il biglietto famiglia di 2 adulti + 3 bambini al costo di 70 euro. I biglietti si possono acquistare fino alle 12.00 del giorno prima della manifestazione on line sul sito www.visitrovereto.it o presso gli uffici dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.