07.46 - lunedì 9 gennaio 2023

Le indagini di Lolita Lobosco. St 2 Ep 1 – Mare nero. La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto è rimandata per un tragico incidente accaduto in mare. Ma fin dai primi rilievi la Lobosco capisce che qualcosa non torna.

LINK VIDEO