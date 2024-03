CONFESERCENTI – TRENTINO * AGGRESSIONE AFEDERICO RIGOTTI : PAISSAN, « TRENTO NON È PIÙ CITTÀ SICURA, FATTI DEL GENERE ACCADONO SEMPRE PIÙ SPESSO »

21.21 - venerdì 1 marzo 2024

“Trento non è più una città sicura. Siamo arrivati a un livello di deriva tale che non si sta più parlando di sicurezza percepita, ma di fatti oggettivi, di episodi gravi di criminalità che mettono in serio pericolo la vita dei cittadini” cosi Mauro Paissan, presidente di Confesercenti del Trentino, in merito all’aggressione subita ai danni di Federico Rigotti, imprenditore e vicepresidente di Fiepet. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà nei confronti del nostro dirigente, prosegue Paissan.

Ed evidenziamo come fatti del genere stiano accadendo sempre più spesso, solo poche settimane fa è stato aggredito un altro imprenditore nella sua edicola. Sono episodi che possono capitare a chiunque e nessuno è più al sicuro. È ancora più preoccupante il fatto che ci stiamo abituando a considerare ormai normale questa situazione e questi episodi”.

Mauro Paissan

Presidente Confesercenti del Trentino