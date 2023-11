SCUOLA PRIMARIA GANDHI – ROVERETO (TN) * “OPEN DAY”: « A DISPOSIZIONE INSEGNANTI E DIRIGENTE, PER ORIENTARE LE FAMIGLIE AD UNA SCELTA CONSAPEVOLE (2/12 – 10.00) »

12.19 - sabato 25 novembre 2023

Apriamo la scuola! – Open day 2 dicembre 2023. Sabato 2 dicembre, dalle ore 10 alle alle ore 12, la Scuola primaria Gandhi di Via Puccini, 22 a Rovereto, aprirà le porte alle famiglie di bacino che intendano iscriversi alla nostra scuola o a chi si stia trasferendo nel quartiere o a chi intenda scegliere la nostra scuola per altri motivi, la vicinanza al posto di lavoro o la curiosità di conoscere gli spazi, l’organizzazione, l’idea educativa e pedagogica e le proposte progettuali dell’Istituto.

Si sente parlare di aprire la scuola al territorio, alla cittadinanza e questo “Open day” risponde a tale scopo. Gli insegnanti e la dirigente saranno a disposizione per orientare le famiglie ad una scelta consapevole, illustrando il nostro concetto di “scholè”, come luogo di crescita emozionale, affettiva, cognitiva, relazionale e sociale. La scuola, infatti, non è una tra le tante agenzie educative: è un luogo unico in cui è possibile conoscersi e conoscere, meravigliarsi e meravigliare, raccontarsi e raccontare, trasformarsi e trasformare. Tutto ciò è possibile solo attraverso un confronto tra tutte le componenti della comunità scolastica, aperto e non contingentato, finalizzato a costruire benessere diffuso.

La nostra scuola sta adottando da qualche anno un approccio e un’organizzazione conosciuta come “Nuovi Ambienti di Apprendimento”, a misura di bambine e di bambini: ciò è legato alla necessità di adeguarci ai nuovi stili di apprendimento e alle attuali esigenze educative. Abbiamo, infatti, ripensato l’organizzazione degli spazi, per stimolare l’acquisizione di abilità disciplinari specifiche e promuovere competenze trasversali (ad esempio, la creatività, il problem solving, l’argomentazione, il pensiero critico; l’ imparare ad imparare, ecc), attraverso il ricorso a metodologie e attività di apprendimento aperte, interattive e atte a favorire la capacità di autoregolazione degli alunni.

Ciò ha richiesto la rimodulazione dell’organizzazione scolastica e degli spazi della scuola, pensati come opportunità di esplorazione ed esperienza individuale o gruppale; le aule fisiche si aprono allo “spazio aggiuntivo” in cui mettere in pratica gli apprendimenti con un approccio laboratoriale e si estendono anche agli spazi esterni, con la cosiddetta “Aula Natura del W.W.F.” luogo di esperienza all’aperto, in cui viene attuata l’ “Outdoor Education”.

Sabato 2 dicembre aspettiamo, quindi, le famiglie interessate a condividere con noi la mattinata orientativa che si svolgerà come segue:

• Presentazione dell’offerta formativa della scuola da parte della Dirigente scolastica e dei docenti delle future classi prime

• Visione di video e gallerie fotografiche su alcune attività che si svolgono a scuola

• Sezione di domande e risposte

• Visita degli spazi della scuola

Per i bambini che accompagneranno i genitori sono previste alcune attività laboratoriali incentrate sull’utilizzo dell’Aula Natura.

A conclusione è previsto un momento conviviale. Vi aspettiamo!