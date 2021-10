COMUNE DI TRENTO * BONUS AFFITTO: « EMERGENZA COVID, PROROGATO AL 20 OTTOBRE IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA »

Bonus affitto: prorogato al 20 ottobre il termine per fare domanda È stato prorogato fino a sabato 20 ottobre il termine entro cui è possibile presentare domanda per l’assegnazione di un contributo una tantum finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell’immobile ad uso abitazione principale a seguito dell’emergenza Covid-19.

Per fare domanda è necessario avere un Isee corrente compreso tra un valore minimo pari a 9.360 euro e un valore massimo di 26.000 euro. L’Isee corrente, diverso dall’Isee ordinario, può essere richiesto ai Caf e aggiorna il valore dell’Isee ordinario, prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.

La domanda deve essere inviata online collegandosi al catalogo dei servizi del Comune di Trento e accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), Cps (Carta provinciale dei servizi) o Cns (Carta nazionale dei servizi) attivate.

Nella scheda informativa online sono disponibili tutte le informazioni. È possibile chiedere ulteriori chiarimenti sui contenuti del bando e sulle modalità di presentazione delle domande, scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 0461/884050 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.00 alle 16, venerdì dalle 8.30 alle 12.