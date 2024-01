COMUNE TRENTO * MUSEO STORICO TRENTINO: « CANDIDATURE COMPONENTE D’INDIRIZZO, PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 5/2 »

15.28 - giovedì 4 gennaio 2024

Museo storico del Trentino, aperte le candidature per un componente nel Comitato d’indirizzo. Presentazione domande entro le ore 12 di lunedì 5 febbraio. Sono aperti i termini per la nomina di un componente nel Comitato d’indirizzo della Fondazione Museo storico del Trentino, l’organo di programmazione dell’attività scientifica e culturale dell’ente. C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 5 febbraio per inviare la domanda.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura, accompagnata da curriculum, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito del Comune nella sezione “Avvisi e scadenze”, disponibile anche all’ufficio Relazioni con il pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

È possibile inviare le domande sia tramite pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune. trento.it, che a mezzo posta, scrivendo all’ufficio Protocollo di via Maccani, 148. Tutte le informazioni necessarie possono essere richieste al servizio Gabinetto e pubbliche relazioni chiamando il numero 0461.884209 oppure consultate al link http://tinyurl.com/daf994rt.