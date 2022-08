PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BONUS COVID: “ FONDO DA 10 MILIONI, STABILITE LE MODALITÀ PER IL RIPARTO FRA PERSONALE NON DIRIGENTE E DIRIGENZA PROFESSIONISTI E OPERATORI SANITARI “

10.06 - domenica 07 agosto 2022

La Giunta ha stabilito le modalità per il riparto fra personale non dirigente e dirigenza

Professionisti e operatori sanitari: 10 milioni di euro per il bonus Covid

Ammonta a 10 milioni di euro lordi l’importo messo in campo dalla Giunta provinciale di Trento, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, per il Bonus Covid, terza fase, rivolto al personale sanitario e socio sanitario non dirigente e l’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, che interessa circa 8.000 professionisti ed operatori dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. L’esecutivo, allo scopo di facilitare i diversi tavoli contrattuali della Sanità presso l’Apran – l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ha stabilito la ripartizione dell’importo, sulla base della consistenza dei professionisti e operatori interessati all’indennità. Inoltre ha stabilito che l’indennità una tantum sarà applicata anche al personale tecnico di Trentino Emergenza 118.

La spesa è così ripartita:

Area del personale sanitario e socio sanitario non dirigente: fino a 8.325.000 euro comprensivi dei 280.000 euro riferiti al personale tecnico dell’unità operativa di Trentino Emergenza 118 dipendente dell’Azienda sanitaria

Area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria: fino a euro 1.955.000.