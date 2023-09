“FUTURI COMUNI“ * AMMINISTRATIVE PAT: SCALFI E LEONI, « CI APPELLIAMO A SOCIALISTI E BOSETTI PER RAFFORZARE I RIFORMISTI NELLA LISTA “PD TRENTINO” »

11.24 - martedì 19 settembre 2023

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione

Futuri Comuni e Laura Scalfi: Appello ai Socialisti e a Stefano Bosetti per Rafforzare la Componente Riformista nella Lista PD Trentino.

Futuri Comuni e Laura Scalfi si rivolgono con un sentito appello ai socialisti e, in particolare, a Stefano Bosetti, affinché i comprensibili sentimenti di disagio e rifiuto, rispetto a quanto avvenuto nell’assemblea del PD Trentino di ieri sera, non prevalgano sull’obiettivo di consolidare la componente riformista all’interno della lista del Partito Democratico e in Trentino.

È fondamentale che la voce dei riformisti rimanga forte e coesa, affrontando le sfide attuali con determinazione e visione.

E’ sempre stato questo e sempre sarà l’obiettivo di Futuri Comuni che in nessun modo vuole sottostare a logiche di difesa di interesse particolare rispetto al bene collettivo.

In Trentino c’è bisogno di costruire un modo nuovo di fare politica, perché le logiche che abbiamo visto ieri sera sono quelle che hanno portato nel 2018 alla sconfitta del CSX autonomista e alla mancata riconferma di Ugo Rossi. E’ una modalità a cui ci opponiamo con forza e che non intendiamo avallare con comportamenti ostativi e distruttivi.

E’ questo che stiamo dicendo alle numerose persone che in queste ore ci stanno contattando disgustate dallo spettacolo di cui hanno letto è questo che vogliamo dire agli amici socialisti con cui abbiamo iniziato in questi mesi un percorso bello e proficuo.

Rafforzare l’area riformista e radicare ancor più profondamente i nostri principi nelle valli del Trentino è fondamentale. La nostra azione e i nostri comportamenti devono essere orientati all’interesse della comunità, come abbiamo sempre sottolineato. Parlando di interessi della comunità, è fondamentale sottolineare che l’area riformista debba anteporre gli interessi della comunità ai destini personali. Abbiamo visto come invece i rappresentanti dell’area della sinistra PD, purtroppo, abbiano in questa occasione privilegiato i propri interessi personali. Tuttavia, il nostro impegno è e rimarrà costante nel servire la comunità e lavorare per un Trentino più forte.

Rafforzare l’area riformista e radicare i suoi valori nelle valli del Trentino è il motivo della nascita di Futuri Comuni.

In questi giorni abbiamo constatato come all’interno del PD ci sia ancora una larga maggioranza di membri riformisti, provenienti da diverse componenti congressuali, che avrebbero sostenuto i nomi proposti dal PSI. Questa maggioranza riformista rappresenta un importante pilastro da cui ripartire, donne e uomini che guardano al futuro con la volontà di portare avanti una visione nuova del Trentino. Va quindi fatto ogni sforzo possibile per portare nella futura assemblea consiliare persone libere che condividano questa visione.

Associazione Futuri Comuni

Laura Scalfi e Luca Leoni