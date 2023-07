PAT * SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: « IL 24/7 PERSONALE E ADDETTI ALLE BIGLIETTERIE SI ASTERRANNO DAL SERVIZIO 4 ORE »

09.09 - venerdì 21 luglio 2023

Lunedì 24 luglio indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale. Il sindacato USB Lavoro Privato Federazione del Trentino ha aderito territorialmente allo sciopero nazionale del settore Trasporto Pubblico locale di 4 ore proclamato da USB Lavoro Privato per lunedì 24 luglio 2023. In tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. si asterranno dal servizio dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

Le corse iniziate prima delle ore 11.00 e non ancora ultimate proseguiranno fino al capolinea per quanto riguarda il servizio urbano, mentre proseguiranno fino al completamento della corsa quelle del Servizio Extraurbano e delle ferrovie Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano. Il servizio riprenderà con le corse in partenza successivamente alle ore 15.00. L’ultimo sciopero, di pari durata indetto dall’Organizzazione sindacale USB ha avuto una percentuale di adesione pari al 7,38% del personale di Trentino Trasporti S.p.a.