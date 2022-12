ENAC * SICUREZZA AEREA: « AUDIT ICAO SU AVIAZIONE CIVILE ITALIANA, SUPERATA LA VISITA ISPETTIVA »

11.01 - giovedì 22 dicembre 2022

Enac: Team ispettivo ICAO su sistema aviazione civile nazionale. Elevati livelli di gestione della sicurezza aerea in linea con gli standard europei e internazionali. Pienamente superata la visita ispettiva che l’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) ha condotto dal 15 giugno al 5 luglio 2022 sul sistema dell’aviazione civile italiana: questo il risultato comunicato nei giorni scorsi all’Enac, all’esito di tutte le verifiche realizzate.

La visita rientra tra gli audit che vengono realizzati periodicamente dall’ICAO nei 193 Paesi membri dell’organizzazione, ai fini di verificare gli standard e l’armonizzazione delle regole.

Il team internazionale ha verificato in particolare la gestione del Programma Nazionale per la Sicurezza Aerea, il controllo degli operatori di trasporto aereo e le modalità di segnalazione degli inconvenienti, tutte attività che sono effettuate dall’Ente.

Sono stati inoltre oggetto dell’ispezione i servizi della navigazione aerea e le attività di investigazione sugli incidenti la cui competenza ricade rispettivamente sull’ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, e sull’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV).

La valutazione positiva sull’operato dell’Ente e sul sistema dell’aviazione civile nazionale, evidenzia un alto livello di conformità alle norme applicabili in linea con gli standard internazionali e un ulteriore miglioramento del livello di prestazione dello Stato rispetto alle precedenti visite ispettive.