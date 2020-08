AVV. MERLER * ELEZIONI TRENTO 2020: « CARO IANESELLI, ESPRIMO A TE ED AL TUO COLLABORATORE PIERRE DANIELLE CASTELLAN LA MASSIMA SOLIDARIETà PER LA DENIGRAZIONE EFFETTUATA A LUI DA UNO SCONOSCIUTO »

Caro Franco Ianeselli, esprimo a te ed al tuo collaboratore Pierre Danielle Castellan la massima solidarietà per la denigrazione effettuata a lui da uno sconosciuto. Ho letto il post in cui tu giustamente condanni il volgare ed inaccettabile commento di un cittadino apparso sotto al post, pubblicato dal consigliere provinciale Moranduzzo, relativamente alla inaccettabile vicenda di un cittadino straniero che, ieri sera, urlava parole indicibili – completamente nudo – in via Manci a Trento.

Credo francamente il nostro ruolo di candidati Sindaco non possa e non debba essere quello di abbassarsi a valutare i commenti dei leoni da tastiera che appaiono sotto ai vicendevoli post ovvero a quelli dei nostri candidati. Se dovessi esprimere un parere sui commenti sotto i post dei tuoi candidati ovvero talvolta anche ai tuoi, non sarebbe più finita. Ad ogni modo non lo faccio poiché non lo reputo proficuo. Il consigliere Moranduzzo, come hai potuto vedere, ha immediatamente cancellato il commento ed ha immediatamente scritto un post di grande solidarietà umana al tuo collaboratore: Danielle Pierre Castellan.

Ti chiedo sinceramente e pubblicamente: rimaniamo sui temi della città, confrontiamoci sui programmi e sulle priorità della nostra Trento. Eleviamo noi due il livello del dibattito, non abbassiamoci alle miserie ed agli errori che commettono alcuni cittadini evidentemente esasperati oppure volgarmente razzisti e comunque indifendibili. Nell’esprimere massima solidarietà e vicinanza a te e Castellan, per la denigrazione che un cittadino, totalmente sconosciuto, ha effettuato nei suoi confronti ti mando un cordiale saluto nell’attesa di un prossimo confronto sui grandi e piccoli temi della nostra Trento.

Cerchiamo di essere tutti massimamente responsabili il ruolo ed il momento storico ce lo impongono.

Questo quanto dichiarato dal candidato Sindaco per il centrodestra popolare e autonomista a Trento, Andrea Merler

*

