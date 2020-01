COMUNE DI ROVERETO (TN) * BANCA DATI: « ANCHE LE FORZE DELL’ORDINE AVRANNO ACCESSO AI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE »

Anche le forze dell’Ordine avranno accesso ai dati della Pubblica Amministrazione. Allineandosi alla normativa in vigore, la Giunta comunale ha approvato – tra le ultime delibere del 2019 – lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti che, in ragione dei rispettivi compiti di istituto (ovvero per effettuare attività di accertamento d’ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà), necessitano di un collegamento telematico con la banca dati anagrafica.

Tali soggetti in delibera sono individuati nelle seguenti categorie generali:

a) Forze dell’ordine e Guardia di Finanza;

b) uffici appartenenti all’Autorità Giudiziaria;

c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;

d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;

e) organismi di diritto pubblico.

Lo “Schema di Convenzione quadro” disciplina le modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Rovereto riservando ogni eventuale modifica meramente formale agli atti attuativi che in fase di stipula competono al Sindaco.

In delibera (la nr. 268 del 30.12. u.s.) sono indicate anche tutte le circolari e i Dpr/DLgs che disciplinano la materia.