COMUNE DI TRENTO * RISCALDAMENTO: « DAL 16 APRILE SI PUÒ TENERE ACCESO PER MASSIMO SETTE ORE AL GIORNO

09.05 - venerdì 12 aprile 2024

Riscaldamento: dal 16 aprile si può tenere acceso per massimo sette ore al giorno. Da martedì 16 aprile si può tenere acceso il riscaldamento per un massimo di sette ore al giorno: l’accensione degli impianti termici nelle abitazioni è infatti legata alla quota sul livello del mare in cui si trova l’edificio interessato. Il territorio comunale è suddiviso in due fasce: sopra e sotto i 430 metri sul livello del mare.

Sotto i 430 metri sul livello del mare si può tenere acceso il riscaldamento dal 16 aprile al 14 ottobre per un massimo di 7 ore al giorno.

Sopra i 430 metri sul livello del mare il funzionamento degli impianti termici invece non è soggetto ad alcuna limitazione né riguardo al periodo dell’anno né alla durata giornaliera.

Per contenere i consumi energetici, si raccomanda comunque di accendere gli impianti utilizzando il buonsenso e solo in caso di effettiva necessità. Va comunque rispettato l’obbligo di non superare i 17 gradi negli edifici artigianali, industriali e similari e i 19 gradi nelle abitazioni e in tutti gli altri edifici.