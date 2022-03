UNITRENTO * CENTRALE ACQUISTI: « ROBERTO MARGONI RESPONSABILE DELLA NUOVA DIREZIONE, IL PASSAGGIO ALL’ATENEO DOPO LA CARRIERA IN TRENTINO DIGITALE »

16.16 - martedì 15 marzo 2022

Roberto Margoni è il responsabile della nuova Direzione Centrale Acquisti, una delle otto realtà in cui è articolata la struttura gestionale dell’Università di Trento. Ha preso servizio ieri e il suo incarico durerà per tre anni rinnovabili. La nomina è arrivata al termine di una procedura di selezione che si era svolta nei mesi scorsi.

Classe 1966, laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento con una tesi in materia di procedura penale, abilitato alla professione forense, Margoni dal 2012 era responsabile divisione Acquisti e Area Legale, compliance e affari societari di Trentino Digitale.

In precedenza, per la Provincia di Trento, Roberto Margoni aveva diretto il progetto per l’attuazione della riforma istituzionale (legge provinciale 3/2006); guidato l’Ufficio fondi strutturali, con incarico di responsabile della programmazione di sviluppo locale; diretto l’Ufficio di supporto giuridico amministrativo con funzioni nell’ambito dell’approvazione ed attuazione di opere pubbliche e dell’acquisizione di beni e servizi nell’area dei beni culturali.

Nel suo curriculum ci sono vari incarichi di consulenza e assistenza giuridico legale, in particolare in materia di contrattualistica pubblica e di tutela legale dell’amministrazione.

All’Università di Trento ora guida la nuova Direzione Centrale Acquisti che presidia gli acquisti dell’Ateneo, attraverso l’attività di programmazione e ottimizzazione dell’intero processo di approvvigionamento di tutti i beni e servizi. La Direzione, inoltre, formula linee guida a supporto delle strutture gestionali, compresa l’analisi giuridica e d’impatto organizzativo della normativa in materia di approvvigionamenti.