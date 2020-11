AMBROSI (LEGA TRENTINO) * PIETRAMURATA: « MEZZO DI TRASPORTO PIÙ AMPIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE, IMPORTANTE SEGNALE DI ATTENZIONE DELLA PROVINCIA AI TERRITORI »

“È con soddisfazione che accolgo la notizia, ufficializzata proprio in queste ore, della messa a disposizione di un mezzo di trasporto scolastico più capiente per gli alunni iscritti alla scuola elementare di Pietramurata, il cui tradizionale pulmino, che trasporta gli scolari al ritorno, alle 16:15 che va a Pergolese, come da segnalazioni di molti genitori, era negli ultimi tempi risultato pieno, col conseguente disagio di molte famiglie, che si erano ritrovate così costrette a provvedere autonomamente al trasporto scolastico dei loro figli.

Ritengo importante tale novità sia perché mai come in questa fase pandemica i trasporti scolastici sono un tema prioritario e da tenere sotto controllo, sia perché – con questa decisione – si conferma l’attenzione ai territori da parte di questa Amministrazione provinciale e delle relative emanazioni operative.

Questo dimostra che dalla politica dell’ascolto delle istanze, se vissuta quotidianamente, possano venire risultati concreti.

Dico questo nella consapevolezza che, pur con tutte le difficoltà di questa fase epidemiologica, il nostro Trentino si sta impegnando e seguendo in modo virtuoso il tema della didattica e dei trasporti, proprio in forza della propria autonomia.

Una linea che – a mio avviso – le famiglie e più in generale i trentini stanno apprezzando”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi