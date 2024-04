COMUNE DI TRENTO * CAMPIONATO REGIONALE ROLLER FREESTYLE: « ALLO SKATE PARK DI MASO SMALZ, LA KERMESSE SPORTIVA INIZIERÀ SABATO 13/4 »

16.55 - lunedì 8 aprile 2024

Pronto a partire il Campionato regionale di roller freestyle. Sabato 13 e domenica 14 una due giorni per vedere i migliori atleti regionali. Chiunque potrà provare a titolo gratuito questo sport sotto la guida di esperti. Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile, Trento sarà il palcoscenico per il Campionato regionale di roller freestyle, un’occasione per vedere alcuni dei migliori talenti regionali in competizione per ottenere il titolo di campione regionale. L’evento, che si terrà allo Skatepark in via Maso Smalz, porterà in città sportivi e appassionati da tutta la regione e non.

Il roller freestyle, conosciuto anche come rollerblading, è una disciplina che combina acrobazie (in gergo, trick), velocità e creatività, in cui gli atleti si esibiscono su pattini in linea realizzando movimenti emozionanti. Il Campionato regionale non è solo uno spettacolo sportivo, ma anche un’occasione per celebrare la cultura del roller freestyle e promuovere uno stile di vita attivo e salutare. Per questo l’evento ospiterà anche workshop, dimostrazioni e sessioni di allenamento aperte al pubblico, offrendo a chiunque la possibilità di provare a titolo gratuito questo sport sotto la guida di esperti. È questo un modo anche per conoscere uno sport dinamico che nel Trentino è in evidente crescita, come dimostrato dall’aumento dei tesserati. Il Campionato è quindi un’opportunità per gli atleti di mettere alla prova le proprie abilità, per gli spettatori di godersi lo spettacolo e per la città di conoscere meglio la cultura dinamica dello sport su ruote.

La kermesse sportiva inizierà sabato 13 con la gara promozionale di skate cross, sia in roller sia in bmx. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 alle 8.30 e la gara inizierà alle 9, con la conclusione prevista per le 12.30. Alle 13 saranno annunciati i vincitori. Seguiranno le esibizioni dei migliori trick in roller e in bmx, per cui poi alle 15.15 gli atleti riceveranno dei premi. Dalle 15 alle 20 si svolgeranno le prove ufficiali del Campionato che si svolgerà ufficialmente il giorno seguente. Ci si potrà cimentare in questo sport gratuitamente dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 17.30. Domenica 14 dalle 9 alle 12 si potranno vedere le prove e dalle 13 alle 16 andranno in scena le gare ufficiali. Intorno alle 16.30 saranno annunciati i vincitori.

Il programma potrebbe subire variazioni in base al numero di iscritti e alle condizioni meteo.