COMUME TRENTO * VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « IN CLARINA APPUNTAMENTO CON IL PENALISTA EMANUELE CORN, DOMANI SERA ORE 20.30 »

10.07 - martedì 26 marzo 2024

Violenza contro le donne, domani sera in Clarina appuntamento con il penalista Emanuele Corn. L’incontro si svolgerà alle 20.30 in Circoscrizione. Domani alle 20.30 l’appuntamento è alla sala polivalente della Circoscrizione in via la Clarina 2 per l’incontro informativo La violenza contro le donne si può fermare?

Sarà un’occasione per dialogare con Emanuele Corn, docente penalista dell’Università di Trento, e per andare al di là dei luoghi comuni nella comprensione di un fenomeno che non deve essere osservato solo con gli occhi delle vittime.

La serata si svolgerà in modalità workshop e permetterà ai partecipanti di mettersi in gioco in prima persona. A partire dalle proprie conoscenze, ognuno contribuirà alla realizzazione di una riflessione condivisa, esponendo dubbi, portando domande o riflessioni personali.

All’incontro, organizzato dalla Circoscrizione Oltrefersina, interverrà anche l’assessora alle Pari opportunità Giulia Casonato.

La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 320.7636159.