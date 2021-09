PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA – PRECISAZIONI: « LA REALIZZAZIONE DELL’EDIZIONE 2022 NON È MAI STATA MESSA IN DISCUSSIONE, L’EVENTO CONTINUERÀ A TENERSI IN CITTÀ »

Il Festival dell’economia rimane a Trento.Alcune precisazioni sulle recenti scelte organizzative deliberate dalla Giunta.

In merito al dibattito che si è sviluppato dopo la comunicazione che la Giunta provinciale di Trento ha adottato per la prossima edizione del Festival dell’Economia, la Provincia ritiene opportuno ribadire alcuni concetti.

Dal 2020 l’Amministrazione ha ritenuto necessario adottare una procedura formale alla quale è tenuto ad attenersi qualsiasi soggetto, nuovo o storico che sia, che intende proporre l’organizzazione di un grande evento sul nostro territorio.

Per quanto riguarda nello specifico il Festival dell’Economia, come è stato già comunicato, le proposte avanzate alla Provincia erano due, entrambe ritenute ammissibili dalla Commissione incaricata di valutarne i requisiti di pre ammissione.

Come noto, la scelta è ricaduta su uno dei proponenti, al quale l’Esecutivo ha comunque raccomandato di esplorare un possibile coinvolgimento dell’altra candidatura.

In ogni caso, la realizzazione dell’edizione 2022 del Festival dell’Economia non è mai stata messa in discussione. L’evento – conferma la Giunta – continuerà a tenersi a Trento.